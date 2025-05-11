شاهد.. صور من كواليس فيلم إن غاب القط

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل ابطال فيلم إن غاب القط، تصوير مشاهد العمل في الفترة الحالية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي بوليسي.

صور من كواليس فيلم إن غاب القط

وشاركت المخرج سارة نوح عبر حسابها بموقع انستجرام صور من كواليس فيلم إن غاب القط ضمت آسر ياسين وأسماء جلال ومحمد شاهين وكارمن بصيبص التي تشارك في الفيلم بظهور خاص.

أبطال فيلم إن غاب القط

ويضم فيلم إن غاب القط، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، كارمن بصيبص، علي صبحي، سماح أنور، حمزة دياب، انتصار، رحاب الجمل وسامي مغاوري، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وإنتاج Kay Oh Pictures.

قصة فيلم إن غاب القط

وتدور قصة فيلم إن غاب القط في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة أحد اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف، بينما يجسد سامي مغاوري شخصية مدير متحف.

التعاون بين آسر ياسين وأسماء جلال

ويسجل فيلم ان غاب القط التعاون الثالث بين آسر ياسين وأسماء جلال بعدما شاركا سويًا في فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" الذى تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى 2024 وحقق إيرادات قياسية وصلت إلى 260 مليون جنيه، إضافة إلى اجتماعهما في مسلسل "سوتس بالعربي" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث ظهرت أسماء كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات العمل.

أحدث أعمال آسر ياسين

ومن ناحية اخري، يتنظى آسر ياسين فيلم فرقة الموت مع أحمد عز ومنة شلبي، وهو من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويجسد خلاله عز شخصية ضابط، ويدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر.

أبطال فيلم فرقة الموت

ويضم فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، هاجر السراج، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.