آدم البنّا يواصل تألقه بعد تصدّره الترند بـ "طل الهوى" ويطلق أغنية جديدة مع مدين وتامر حسين

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح المطرب الشاب آدم البنّا، أغنيته الجديدة "هنعمل إيه"، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن المتوقع أن تُضيف نجاحًا جديدًا لمسيرته المتصاعدة، بعد سلسلة من الأعمال التي أثبتت جماهيريته المتزايدة.

ويأتي هذا الإصدار بعد موجة النجاح الكبيرة التي حققها البنّا مؤخرًا، خاصة بعد إعادة غنائه لأغنية "طل الهوى" (المعروفة أيضًا بـ "حلف القمر") للفنان چورج وسوف، والتي تصدّرت الترند وحققت ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك.

كما أعاد آدم، تقديم عدد كبير من الأغاني الكلاسيكية التي لاقت تفاعلًا واسعًا، من بينها: "جرحونا"، "طاير يا هوى"، "كان يا ما كان"، "وحشني نفسي"، "على رمش عيونها"، و"وصفولي الصبر" بصوته وأدائه الخاص، قدّم هذه الأعمال بروح جديدة أعادت تقديمها لجمهور اليوم، وحققت انتشارًا لافتًا.

النجاحات المتتالية للبنّا جذبت انتباه شخصيات بارزة في الوسط الفني، أبرزهم معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،

"من يعرفه؟ ياليت يتواصل معنا وشركة بنش مارك حالًا"، وفور هذا التفاعل، سافر آدم البنّا إلى السعودية، حيث شارك في فعاليات موسم الرياض، ضمن مجموعة من أبرز النجوم، ليؤكد مرة أخرى حضوره القوي وموهبته اللافتة.

جدير بالذكر أن آدم البنّا، يواصل مسيرته الفنية بخطى ثابتة، وسط دعم جماهيري متزايد واهتمام ملحوظ من صنّاع الموسيقى في الوطن العربي، وقد طرح مؤخرًا عدد أغاني أبرزها "دخلوا بيتنا" من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبيه، توزيع محمد عمار، والتي حققت مليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب".