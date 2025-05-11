زيجات سرية للفنانين انتهى بعضها في المحاكم.. آخرهم بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز شهد الوسط الفني المصري مؤخرا جدلا حول زواج الإعلامية بوسي شلبي بالفنان الراحل محمود عبد العزيز حيث ظهر حكم قض إقرأ المزيد

شهد الوسط الفني المصري مؤخرا جدلا حول زواج الإعلامية بوسي شلبي بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث ظهر حكم قضائي بصحة وثيقة طلاق النجم الراحل لزوجته منذ عام 1998.

فيما كشف أبناء الفنان الراحل أن شلبي لم تكن زوجة لوالدهم خلال سنوات حياته الأخيرة، ما دفع الإعلامية إلى تأكيد عدم صحة ما قاله ورثة النجم الراحل، مؤكدة أنها كانت زوجته حتى وفاته.

إلا أن تلك الحالة ليست استثناء في عالم الفن، فالكثير من الزيجات كانت سراً، وواجهت الإنكار أو الطلاق الغائب حتى وصل الحال في النهاية إلى ساحات المحاكم.

أحمد عز وزينة

فيما أنكر عز الأمر، وأكد أنه لم يتزوجها من الأساس، مما اضطرها لتحريك دعوى قضائية لإثبات نسب طفليها.

كما قال أمام المحكمة إنها تزوجته زواجاً شفهياً بحضور أفراد أسرتها وبعض أفراد أسرته، إلا أنها لا تمتلك وثائق تثبت هذا الزواج، لينتهي بها الأمر إلى حكم قضائي بإثبات نسب طفليها من عز.

أحمد الفيشاوي وهند الحناوي

وتتشابه أزمة زواج عز وزينة مع قصة الممثل أحمد الفيشاوي نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ومهندسة الديكور هند الحناوي، التي أنجبت طفلتها "لينا"، وأكدت أنها ابنة الفيشاوي الذي تزوجها شفهياً.

وفي حين أنكر الفيشاوي الصغير تلك الزيجة، حتى وصلت الأزمة إلى المحاكم، بعدما حركت هند دعوى إثبات نسب، وحصلت على حكم قضائي بإثبات نسب ابنتها للفيشاوي، الذي عاد واعترف بابنته بعد ذلك.

محمود المليجي وسناء يونس

وأيضا من بين قصص الزواج الغريبة التي شهدها الوسط الفني، زواج الفنان الراحل محمود المليجي من الفنانة الراحلة سناء يونس، حيث ظلت تلك الزيجة سرية لسنوات طويلة، ولم يفصح عنها الطرفان حتى وفاة المليجي. وذهبت يونس وقدمت واجب العزاء لزوجة المليجي الأولى الفنانة "علوية جميل"، ولم تخبرها أنها هي الأخرى كانت زوجته، وظل الأمر سرياً حتى وفاة "علوية".

لتخرج بعدها يونس وتكشف أمام الجميع أنها كانت متزوجة من المليجي، وظلت محتفظة بذلك السر حتى بعد وفاته حتى لا تغضب أرملته الأولى ويكون في قلبها شيء من الكراهية لزوجها الراحل.

عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

أما الزواج الذي لم تعترف به عائلات النجوم وورثتهم، فهو زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من الراحلة سعاد حسني، حيث ظهرت وثيقة زواج عرفية لهما بعد وفاتهما.

وأكدت شقيقة سعاد أن الفنانة الراحلة كانت متزوجة بالفعل من العندليب الأسمر، وظل الزواج سرياً.

لكن ورثة عبد الحليم نفوا تلك الزيجة، وحذروا من الأشخاص الذين يدعون ذلك، حتى وصل الأمر إلى القضاء.

وقام المنتج محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم، بتحريك دعوى قضائية ضد شقيقة سعاد حسني، واتهمها بالادعاء باطلاً على عمه الراحل بالزواج من شقيقتها، وهذا ما يعد طعناً في سيرته وسمعته.

خالد يوسف وياسمين الخطيب

كذلك من بين قصص الزواج السرية، قصة المخرج خالد يوسف التي لم يتم الإعلان عنها إلا بعد الطلاق، حيث خرجت الإعلامية ياسمين الخطيب وكشفت أنها كانت متزوجة من يوسف، وظل الزواج سرياً لعدة سنوات حتى انتهى بالانفصال. ونشرت ياسمين وثيقة زواجها من المخرج الشهير، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما منذ عدة أشهر.