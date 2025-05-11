مشاركة مصرية واسعة في مهرجان كان السينمائي لأول مرة تشارك Egyptian Media Hub بجناح رسمي في مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى إقرأ المزيد

لأول مرة، تشارك Egyptian Media Hub بجناح رسمي في مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويضم الجناح 13 كيانًا سينمائيًا وترفيهيًا مصريًا يمثلون مختلف مجالات الصناعة من إنتاج وتوزيع وكتابة ومونتاج ومؤثرات بصرية، من بينهم: شاهيناز العقاد، وعلي العربي، وأحمد بدوي، ومحمدحفظي، ومريم نعوم، ومحمد عبد الوهاب، وشريف فتحي، وعدلي توما، وسيدريك أعون، وآلاء لاشين، وإيهاب منير، بالتعاون مع مروة أبو ليلة ونادين عبد الغفار.لأول مرة، تشارك Egyptian Media Hub بجناح رسمي في مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويضم الجناح 13 كيانًا سينمائيًا وترفيهيًا مصريًا يمثلون مختلف مجالات الصناعة من إنتاج وتوزيع وكتابة ومونتاج ومؤثرات بصرية، من بينهم: شاهيناز العقاد، وعلي العربي، وأحمد بدوي، ومحمدحفظي، ومريم نعوم، ومحمد عبد الوهاب، وشريف فتحي، وعدلي توما، وسيدريك أعون، وآلاء لاشين، وإيهاب منير، بالتعاون مع مروة أبو ليلة ونادين عبد الغفار.

وفي تصريحات صحفية قال السيناريست والمنتج محمد حفظي إنه يشارك كل عام في مهرجان كان السينمائي بشكل مستقل، ولكن المشاركة المصرية في مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، تهدف إلى الاحتفاء بإبداع وموهبة المصريين في تقديم محتوى فني قوي قادر على الوصول إلى المنصات العالمية.

وأضاف حفظي قائلا: "هدفنا هو تعزيز انتشار المحتوى المصري عالميًا، والترويج للقصص التي تعكس المجتمع المصري، وبناء شبكة علاقات مؤثرة تدعم الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا".

بينما قالت المنتجة شاهيناز العقاد، صاحبة المبادرة، إن EgyptianMedia Hub وُلدت من أجل جمع الكيانات المصرية تحت مظلةواحدة، بهدف الترويج للمحتوى المحلي وخدمات السينما المصرية في مجالات التطوير والإنتاج والتوزيع على الساحة العالمية.

وأضافت شاهيناز: "نطمح لتخطي الحدود التقليدية والتوسع دوليًا، لأن السينما المصرية تستحق مكانًا متقدمًا في المشهدالسينمائي الدولي".

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بعد مشاركة ناجحة لـ EgyptianMedia Hub العام الماضي في معرض Mipcom Cannes، أحدأبرز الفعاليات العالمية في تسويق المحتوى الترفيهي، والذي شهدحضور أكثر من 2800 جهة من 75 دولة.