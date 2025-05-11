الأحد.. عرض أولى حلقات مسلسل بطن الحوت على mbc مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة MBC مصر، يوم الأحد المقبل، 18 مايو، أولى حلقات مسلسل بطن الحوت بطولة محمد فراج.

موعد عرض مسلسل بطن الحوت

يعرض مسلسل بطن الحوت اعتبارًا من يوم السبت الموافق الثامن عشر من مايو 2025 على قناة "إم بي سي مصر"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ابطال مسلسل بطن الحوت

ويضم مسلسل بطن الحوت من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، يوسف عثمان، هاجر السراج، عبدالعزيز مخيون، وعصام عمر، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وغادة عادل وأمينة خليل وبسمة وأحمد داش، والعمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

قصة مسلسل بطن الحوت

وعُرض مسلسل بطن الحوت لأول مرة على شاهد عام 2023، وهو مكون من 15 حلقة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، سلط الضوء على العديد من القضايا منها تجارة المخدرات وخطورتها على المجتمع، كما قدم المسلسل صراع الأخوين قابيل وهابيل ولكن بطريقة معاصرة، حيث ظهر محمد فراج وباسم سمرة شقيقين بينهما صراعات عديدة، فيما لعبت سماح أنور دور والدتهما.

آخر أعمال محمد فراج

وكان اخر اعمال محمد فراج هو مسلسل منتهي الصلاحية والذي يُمثل أولى تجاربه مع البطولة المُطلقة خلال الدراما الرمضانية، والعمل مكون من 15 حلقة، ويضم ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، تامر نبيل، دنيا ماهر، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح شركة E producer.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

تدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، يقدم محمد فراج خلاله شخصية موظف في بنك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات، منها دخوله السـ جن بعد تورطه في أزمة تخص حسابات عملاء البنك الذي يعمل به ضمن الأحداث.