الأحد.. عرض أولى حلقات مسلسل حرب الجبالي على mbc

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق يوم الأحد المقبل، 18 مايو، أولى حلقات مسلسل حرب الجبالي بطولة أحمد رزق، الذي انتهوا من تصويره في عام 2022 وكان استغرق تصويره 3 أشهر.

موعد عرض مسلسل حرب الجبالي

سبق، وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة MBC عن موعد عرض المسلسل حيث يبدأ بثه ابتداءً من 18 مايو، يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تفاصيل شخصية احمد رزق في مسلسل حرب الجبالي

ويجسد أحمد رزق خلال العمل شخصية حرب الجبالي، ويظهر صلاح عبدالله بدور والده، ويدخلان في صراعات عديدة مع عائلة رياض الخولي في حي الجمالية

ابطال مسلسل حرب الجبالي

ومسلسل "حرب الجبالى" يتكون من 45 حلقة من بطولة أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تفاصيل مسلسل حرب الجبالي

وتدور الاحداث حول حرب الجبالي الذي يدخل في صراعات عديدة مع عائلة رياض الخولي في حي الجمالية، ويقدم الراحل أشرف عبدالغفور شخصية عالم دين، وتجمعه العديد من المواقف مع كل أبطال المسلسل، أما هبة مجدي فتجسد شخصية فتاة شعبية ملتزمة وتتعرض لضغوطات أسرية كثيرة بسبب والدها.

اخر اعمال أحمد رزق

وكان اخر اعمال أحمد رزق هو مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل سيد الناس، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ويظهر عمرو سعد خلاله بشخصية المعلم جارحي، الذى يخرج من السجن في الحلقة الأولى، ويسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث، وقدم رزق شخصية شقيق عمرو سعد.