انتهاء تصوير فيلم "هيبتا 2.. المناظرة الأخيرة" انتهى فريق عمل فيلم هيبتا 2: المناظرة الأخيرة من تصويره استعدادا لعرضه قريبا.هيبتا2: المناظرة الأخيرة من إقرأ المزيد

انتهى فريق عمل فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" من تصويره استعدادا لعرضه قريبا.

"هيبتا2: المناظرة الأخيرة" من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. ويواصل الفيلم البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات جديدة، بيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق.

يقدم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفا تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني. منذ الإعلان عنه، أثار الفيلم موجة من الحماس والترقب، مستنداً إلى النجاح الكبير الذي حققه الجزء السابق. العرض السينمائي قريبا.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، بعد 8 سنوات من الجزء الأول، المأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدي.

وقام ببطولة الجزء الأول من "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.