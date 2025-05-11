اتهام نور النبوي بدهس شخص أسفل محور 26 يوليو اتهم شخص يبلغ من العمر 42 عاما الفنان نور النبوي بدهسه أثناء قيادته دراجة نارية أسفل محور 26 يوليو ما أسفر إقرأ المزيد

اتهم شخص يبلغ من العمر 42 عاما، الفنان نور النبوي، بدهسه أثناء قيادته دراجة نارية أسفل محور 26 يوليو، ما أسفر عن إصابته بكسر في الساق اليسرى.

وبحسب ما قاله المجني عليه في بلاغه، فإن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي أثناء سيره بدراجته على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، حيث اصطدمت به سيارة ملاكي كان يقودها الفنان نور النبوي، مما أسفر عن إصابته بكسر في ساقه اليسرى، استدعى إجراء عملية جراحية بمستشفى تابع لشركة الكهرباء شملت تركيب 11 مسمارا معدنيا.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان، كما ستقوم بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بموقع التصادم لتحديد المسئولية القانونية.

يذكر أن آخر أعمال نور النبوي كان فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا".

فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" بطولة نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج شركة Tvision (طارق الجنايني).