نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. عروض مسرحية مجانية وتكريم رموز القرى وتواصل أسبوع "أهل مصر" بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية هذا الأسبوع، تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل 17 مايو، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

مسرح السامر يشهد حفل ختام مشروع الحكي الشعبي بالمدارس القومية

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، اليوم الأحد، الحفل الختامي لمشروع الحكي الشعبي بالمدارس القومية.

ويتضمن الحفل افتتاح معرض نتاج ورش المشروع الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة مع بدء العام الدراسي الحالي، بهدف نشر التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي بالهوية الثقافية المصرية بين الطلاب، وذلك في محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، وبورسعيد، في إطار برامج وزارة الثقافة المنفذة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كما تشمل الفعاليات مجموعة من الفقرات والعروض الفنية للأطفال وسكتش تمثيل، بجانب تكريم عدد من الباحثين والطلاب المتميزين المشاركين بالمشروع.

عروض مسرحية مجانية بإقليم القناة وسيناء

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع، عددا من العروض المسرحية المجانية، ضمن عروض فرق إقليم القناة وسيناء الثقافي.

تنطلق الفعاليات في التاسعة مساء اليوم مع العرض المسرحي "منين أجيب ناس"، وتقدمه فرقة بيت ثقافة الزيتيات، على مسرح مديرية التربية والتعليم بالسويس، العرض تأليف وأشعار نجيب سرور، وإخراج منصور غريب.

كما يستقبل المسرح بدءا من غد الاثنين، العرض المسرحي "كرنفال الأشباح" لفرقة بيت ثقافة الملك فيصل، تأليف موريس دوكوبا، وإخراج أحمد رضوان، ويستمر لمدة سبع ليال متتالية.

ويستضيف مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية العروض المسرحية "هاملت بالعربي" تأليف ممدوح عدوان، إخراج أحمد طه، و"العائلة الحزينة" تأليف طارق عمار، إخراج أحمد كامل، و"طرطوف" تأليف موليير إخراج محمد عبد الخالق، و"مسقط عرضي" تأليف محمد هلال، إخراج أحمد سالم، بدءا من اليوم الأحد وحتى 14 مايو.

فيما يحتضن مسرح قصر ثقافة بورسعيد، عروض "عاشق المترو" تأليف جان تارديو وإخراج أيمن عادل، و"العملية 007" تأليف محمد الصواف وإخراج محمد حسن، و"اليد السوداء" تأليف ميشيل منير وإخراج بيشوى عماد، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو.

احتفاء بالمبدعين ضمن برنامج "رمز من رموز القرية"

كما تنظم هيئة قصور الثقافة، عددا من اللقاءات ضمن برنامجها الثقافي "رمز من رموز القرية"، المعني بتكريم الشخصيات البارزة التي أسهمت بعطائها في إثراء الحياة الثقافية والفنية بمصر.

يعقب اللقاءات ورشا وعروض فنية تقدم بالمجان لأبناء القرية، ويشهد بعد غد الثلاثاء تكريم اسم الفنان التشكيلي الراحل محمد رخا، وذلك بمسقط رأسه بقرية سنديون بمحافظة القليوبية، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحا.

فيما يشهد يوم الأربعاء تكريم اسم الأديب الراحل أمين الخولي، بقرية شوشاي بمحافظة المنوفية، في تمام الرابعة مساءً.

أفلام متنوعة بقصر السينما

في ضوء نشر الثقافة السينمائية، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع مجموعة من الأفلام المجانية للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها ندوات نقدية.

تبدأ العروض غدا الاثنين بعرض فيلم الأكشن "Rope "، ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي، يليه يوم 13 مايو فيلم "The iron lady"، المصنف كفيلم سيرة ذاتية، فيما يشهد يوم الأربعاء 14 مايو، فيلم الدراما التاريخية "Everlasting Moments"، وذلك ضمن نادي السينما العالمية.

ختام الأسبوع الثقافي لأطفال "أهل مصر" بالقاهرة

تختتم بعد غد الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر".

يقام حفل الختام بمسرح قصر ثقافة روض الفرج، ويشهد افتتاح معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت على مدار الأسبوع، بجانب عروض فنية ومسرحية يقدمها أطفال المحافظات الحدودية البحر الأحمر (الشلاتين، أبو رماد، حلايب، رأس حدربة)، شمال سيناء، جنوب سيناء، بالإضافة إلى عدد من أطفال حي الأسمرات بالقاهرة.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية والأدبية، والقوافل الثقافية بمحافظة البحيرة، والفعاليات المقامة بمناسبة عيد العمال، والأخرى الخاصة باليوم العالمي للمتاحف، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة السياحة والآثار.

