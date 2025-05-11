الثلاثاء.. فتحي عبدالوهاب ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" يوم الثلاثاء المقبل، النجم فتحي عبدالوهاب في حوار مابين الفن والحياة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور "حمادة كشري" بمسلسل "ظلم المصطبة".

تفاصيل اللقاء

يتحدث فتحي عبدالوهاب خلال اللقاء عن كواليس العمل في مسلسل ظلم المصطبة ومشاهد الضرب التى كان يرفض تصويرها وكيف كان رد المخرج هاني خليفة.

وعن مشواره الفني يتحدث "عبدالوهاب" عن أهم المخرجين والفنانين الذين أثروا في مسيرته، كما يكشف عن أشهر سيلفي له مع النجوم وكيف بدأت القصة ونشر أول صورة سيلفي له دون قصد ومن بعدها تحول إلى سيلفي شهير له مع الفنانين.

كما يتحدث الفنان لأول مرة عن أسرته وزوجته الفنانة عبير لطفي، وكواليس الفيديو الشهير الذي ظهر خلاله مع ابنه عمر على المسرح.

أبطال مسلسل “ظلم المصطبة”

مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، بجانب ضيفي الشرف دياب وأحمد فهيم، وهو من تأليف أحمد فوزى صالح ومن إخراج هانى خليفة ومحمد علي.