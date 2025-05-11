نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المسلماني” في منتدي الإعلام بالكويت: ماسبيرو بصدد إطلاق قنوات رقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة بصدد إطلاق قنوات رقمية، وذلك تجاوبًا مع الحراك الكبير في الإعلام الرقمي.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام، في حديث لتليفزيون الكويت، علي هامش ملتقي الإعلام العربي: “لقد أقر مجلس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق قنوات رقمية، تخضع للوائح القنوات التليفزيونية التابعة للهيئة، وهو ما يساعد ماسبيرو على مواكبة التطور الهائل في العالم التليفزيوني الرقمي”؟

يأتي هذا بعد إعلان سابق للهيئة عن تدشين منصة رقمية، وبدء مشروع طموح لنقل المواد التليفزيونية التي تعود لعشرات السنين إلي وسائط حديثة.