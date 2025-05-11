نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا كرزون: الغناء في اليابان محطة مفصلية في مسيرتي الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصفت النجمة ديانا كرزون مشاركتها بالغناء على مسرح إكسبو أوساكا 2025 في اليابان باللحظة الفارقة في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها أول فنانة أردنية تقف على مسرح ياباني أمام جمهور كبير، وهو ما اعتبرته إنجازًا شخصيًا ووطنيًا في آن واحد.

تصريحات ديانا كرزون

وقالت كرزون إن التجربة كانت استثنائية من كل الجوانب، بدءًا من الحدث الضخم بحد ذاته، مرورًا برحلتها الأولى إلى ما أسمته "كوكب اليابان"، وانتهاءً بجمال الطبيعة هناك وسحر المكان. وأضافت أنها شعرت بفخر عميق بوجود المتطوعين الأردنيين الذين بذلوا جهودًا كبيرة لضمان راحة الحضور وإنجاح الأمسية بكل تفاصيلها.

وعن فقرتها الغنائية، أوضحت كرزون أنها قدمت ميدلي لثلاث أغنيات وطنية بتوزيع موسيقي جديد أعده الموسيقار هيثم سكري.

وأشارت كرزون إلى أن اللحظة الأشد تأثيرًا في تلك الليلة تمثّلت في مشهد دموع الجمهور، الذين لم يتمالكوا أنفسهم تأثرًا بأدائها العاطفي الصادق، مؤكدة أنهم أخبروها بأن مشاعرها وأحاسيسها المخلصة هي ما جعلتهم يذرفون الدموع بعفوية. وأضافت أنها لم تستطع بدورها حبس دموعها، فتشاركت معهم لحظة إنسانية خالصة، ستبقى محفورة في ذاكرتها ما حييت.

وأرجعت ديانا قوة حضورها واندفاعها على المسرح إلى الأثر الإيجابي الذي تركته زيارة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، إلى المعرض، مؤكدة أن هذه الزيارة منحت جميع المشاركين دافعًا إضافيًا لتقديم صورة مشرقة عن الأردن.

كما أعربت عن فخرها بهذا الإنجاز، وباختيارها المستمر لتمثيل وطنها في المحافل الدولية الكبرى، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها من الجهات الرسمية والجمهور على حد سواء، سواء من داخل الأردن أو من المنظمين والمقيمين العرب الخارج.

وأشارت إلى أنها لم تشعر بالغربة في اليابان، حيث أحاطها الأردنيون والعرب هناك بدفء كبير، وحرصوا على استقبالها ودعوتها لتناول أشهر الأكلات الأردنية كالمقلوبة والمنسف، ما جعل التجربة أكثر خصوصية.

الموسيقار الراحل ملحم بركات

وفي سياق آخر، كانت ديانا قد اختتمت مؤخرًا مشاركتها في الليلة الغنائية لروائع الموسيقار الراحل ملحم بركات، والتي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة عدد من النجوم العرب.