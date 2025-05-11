وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - علم "دوت الخليج الفني" من مصادر خاصة مقربة من الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة المصري، أنه يتابع عن كثب الحالة الصحية للأديب الكبير صنع الله إبراهيم، وذلك بشكل شخصي ويومي.

وكشفت المصدر أن الوزير قام بزيارته مرتين خلال الأيام الماضية، ويخضع حاليًا للعلاج الكامل على نفقة الدولة.

تفاصيل حالة الكاتب صنع الله إبراهيم

وأوضح المصدر أن الكاتب الكبير، البالغ من العمر أكثر من 88 عامًا، تعرض لكسر في الحوض، ما يجعل مسألة نقله من مستشفى ناصر العام أمرًا بالغ الخطورة، نظرًا لحالته الصحية وصعوبة حركته.

وأكد المصدر ذاته أن الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، تُكن كل التقدير لصنع الله إبراهيم، وتعتبره أحد أعمدة الإبداع الأدبي في مصر، مشددًا على أن مصر لا تنسى أبناءها المبدعين في مثل هذه اللحظات الحرجة.