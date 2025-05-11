غدًا.. الدراما ووعي المصريين تحت المجهر في أوبرا دمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، صالونًا ثقافيًا بعنوان "الدراما ووعي المصريين"، وذلك في السابعة مساء يوم الاثنين الموافق 12 مايو، على مسرح أوبرا دمنهور، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري للمؤسسة.

مشاركات أكاديمية ونقدية وازنة

ويشهد الصالون حضور عدد من الرموز الأكاديمية والنقدية البارزة، حيث يشارك فيه الدكتور عبد العزيز سليم، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية جامعة دمنهور، والدكتور محمد أبو علي، أستاذ النقد والبلاغة بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة دمنهور، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد المنعم، أستاذ التمثيل والإخراج بقسم المسرحكلية الآداب جامعة الإسكندرية، كما يشارك الكاتب الصحفي محمود دوير، ويدير اللقاء الدكتورة يسرا العدوي، أستاذ النقد الأدبي بقسم اللغة العربية – كلية التربية جامعة دمنهور.

الدراما كأداة لبناء الوعي والهوية

يناقش الصالون الثقافي الدور الحيوي الذي تلعبه الدراما في تشكيل وعي المصريين، من خلال قدرتها على التعبير عن الواقع الاجتماعي والسياسي والإنساني، وتأثيرها في تعزيز الهوية الوطنية وتكريس القيم الأخلاقية والثقافية في المجتمع.

و كما يُسلط الضوء على الطريقة التي تنقل بها الدراما قضايا الساعة إلى الشاشة، وتقدمها للجمهور بلغة فنية قادرة على إحداث التغيير.

النقد ودوره في توجيه الرسائل الفنية

ولأن الفعل الدرامي لا يكتمل دون تحليل وتقييم، يتناول الصالون أيضًا دور النقد الفني في تقويم الرسائل الدرامية، وتوجيهها لتكون أكثر وعيًا وفاعلية. فالنقد يُعدّ شريكًا رئيسيًا في تنمية الذوق العام، وإثراء المشهد الفني بما يدعم الثقافة الوطنية ويحفّز الارتقاء بالمحتوى.

رؤية ثقافية تسعى للتأثير المجتمعي

يأتي هذا الصالون الثقافي كجزء من توجه أوسع تتبناه وزارة الثقافة، يهدف إلى ربط الإنتاج الفني بمفاهيم التنوير المجتمعي، وفتح مساحات للحوار الفكري الذي يجمع بين الأكاديميين والمبدعين والإعلاميين والجمهور، بما يعكس أهمية الدراما كأداة للتغيير الإيجابي في المجتمع المصري.

