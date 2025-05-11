نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تستحضر ذكرى والدتها في عيد الأم الأمريكي: "علمتني كل شيء.. حتى حين أختلفت معها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت الفنانة المصرية هالة صدقي ذكرى والدتها الراحلة، بمناسبة عيد الأم الذي يُحتفل به في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، حيث شاركت جمهورها لحظة مؤثرة من خلال صورة تجمعها بوالدتها، وعبّرت عن مشاعرها بكلمات صادقة على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

رسالة حب وامتنان

عبرت هالة صدقي عن حنينها الكبير لوالدتها التي رحلت عن عالمنا، مشيرة إلى مدى تأثيرها العميق في حياتها، قائلة: "النهارده عيد الأم في أمريكا وبعض الدول الأخرى، ويمكن بتلكك علشان احتفل بأمي الله يرحمها، أمي اللي علمتني يعني إيه إنسانة حنونة وقوية في نفس الوقت، علمتني كل حاجة، حتى اللي كنت بختلف معاها فيه، اكتشفت إنها كانت صح".

حنين وأفتقاد

توقفت الفنانة عند ما كانت تمثله والدتها من سند وقوة، موضحة كيف أن الخلافات التي قد تحدث بين الأمهات وبناتهن لا تنقص من قيمتهن، بل تكشف عن حكمة تُفهم بمرور الوقت.

وأضافت: "الله يرحمك يا أجمل وأطيب أم".

رسالة إلى الأمهات

اختتمت هالة صدقي رسالتها بكلمات عتاب مؤثرة، موجهةً انتقادًا حادًا لبعض الأمهات اللاتي يتخلين عن أبنائهن، قائلة: "بستغرب على الأمهات اللي بيتخلوا عن ولادهم، إزاي بيجيلهم قلب؟ عجائب وغرائب الدنيا".

واختتمت منشورها بتهنئة لكل الأمهات قائلة: "كل سنة وكل الأمهات بخير".