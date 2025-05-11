نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. حفل نانسي عجرم في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة البريطانية لندن، يوم 28 يونيو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع التي تُقام هناك، لتُضيف محطة جديدة إلى مشوارها الفني الحافل بالعطاء والنجاحات داخل الوطن العربي وخارجه.

ترويج مميز عبر السوشيال ميديا

حرصت نانسي عجرم على الترويج لحفلها المرتقب في لندن من خلال مشاركة جمهورها بوستر الحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم لحضور الحفل، خاصة أنها من النجوم الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة في أوروبا.

"طول عمري نجمة" آخر تعاون مع محمد رحيم

في إطار نشاطها الفني المتواصل، أطلقت نانسي مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "طول عمري نجمة"، والتي تحمل طابعًا خاصًا كونها آخر عمل جمعها بالملحن الراحل محمد رحيم.

جاءت الأغنية بمشاعر مختلطة من الفخر والحزن، حيث يودّع الجمهور أحد أبرز ملحني الوطن العربي من خلال صوت نانسي الذي أحسن تجسيد الإحساس بالكلمات واللحن.

"من نظرة" أغنية جديدة تتصدر المنصات

لم تتوقف نانسي عند أغنية واحدة، فقد طرحت كذلك أغنيتها "من نظرة" على قناتها الرسمية بمنصة يوتيوب وجميع تطبيقات الموسيقى الرقمية، لتستمر في تقديم تجارب متنوعة ترضي أذواق جمهورها الواسع وتُبرز مرونتها الفنية بين أنماط الغناء المختلفة.

إطلالة سينمائية من خلال أغنيتين في "مقسوم"

كما شاركت نانسي بصوتها في الفيلم المصري "مقسوم" من خلال أغنيتين مميزتين؛ الأولى بعنوان "مقسوم" من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع coolpix boy، والثانية بعنوان "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مشترك بين أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

لاقتا الأغنيتان إعجاب محبيها، واعتُبرتا من أبرز عناصر الجذب بالفيلم.

احتفال صيفي بأغنية "تيجي ننبسط"

في صيف عام 2023، أهدت نانسي جمهورها أغنية مرحة بعنوان "تيجي ننبسط"، التي حملت توقيع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، أما التوزيع فكان لطارق مدكور.

جاءت الأغنية كجزء من احتفالها بموسم الصيف وأجوائه المبهجة، وعبّرت من خلالها عن طاقتها الإيجابية، ما جعلها تحقق انتشارًا واسعًا بمجرد طرحها.

"آخر إصدار" أولى خطوات نانسي في السينما المصرية

ومن أبرز محطات نانسي الجديدة، تقديمها لأغنية "آخر إصدار"، الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني.

تمثل الأغنية أولى تجارب نانسي في التعاون مع السينما المصرية، كما أنها أول تعاون لها مع المنتج حمدي بدر وشركته "كرافت ميديا"، الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وقد شاركت نانسي جمهورها رابطها على إنستجرام فور طرحها.