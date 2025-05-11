نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوثائقية تروي سيرة الزعيم كما لم تُروَ من قبل.. رحلة فنية وإنسانية لعادل إمام في فيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة طال انتظارها من عشاق النجم الكبير، كشفت القناة الوثائقية عن لمحات من فيلمها الجديد "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، وهو عمل ضخم يوثق حياة أحد أهم رموز الفن في العالم العربي، حيث يصحب المشاهدين في جولة بين محطات نادرة من مشوار الفنان الذي تجاوزت أعماله حدود الزمن، لتظل محفورة في وجدان الملايين.

كشف الكواليس لأول مرة

يُعد الفيلم الوثائقي المرتقب من أوائل الأعمال التي تفتح الباب أمام الجمهور لمعايشة كواليس لم تُعرض من قبل عن حياة عادل إمام، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، إذ يغوص العمل في تفاصيل دقيقة من مسيرته، كاشفًا أسرار النجاحات التي حققها في المسرح، السينما والتلفزيون، ومحطات التحول الكبرى التي صنعت من اسمه "الزعيم".

نجوم الصف الأول يتحدثون عن الزعيم

لم يأتِ الفيلم بأحاديث النقاد أو التحليل فقط، بل تميز بحضور مجموعة من أبرز نجوم الفن الذين عاصروا عادل إمام وشاركوه العمل لسنوات. ومن بين هؤلاء يسرا، التي جمعها به عدد كبير من أنجح الأفلام، ولبلبة، رفيقة رحلته السينمائية في أكثر من مرحلة، إلى جانب إسعاد يونس، شيريهان، إلهام شاهين، خالد الصاوي وشريف منير.

شهادات حية تكشف الجوانب الإنسانية

وتحدث الضيوف في البروموهات التي بثتها القناة عن علاقتهم الشخصية بالزعيم، كاشفين عن جوانب إنسانية نادرة في شخصيته، منها دعمه لزملائه، حسه الفكاهي خلف الكاميرا، والتزامه الدائم في العمل. لم تكن الأحاديث مجاملة فنية، بل شهادات صادقة تعبّر عن التقدير العميق لمكانته الفنية والإنسانية.

عمل توثيقي بمقاييس فنية عالية



من المتوقع أن يُحدث الفيلم صدى واسعًا بين جمهور الفن، لما يتضمنه من محتوى حصري ومواد أرشيفية نادرة، فضلًا عن التناول المختلف لسيرة فنية لطالما كانت محط اهتمام النقاد والجمهور.

"الزعيم.. رحلة عادل إمام" لا يوثق فقط حياة نجم، بل يسرد حكاية جيل من خلال رمز أثّر في وجدان الشعوب لعقود.