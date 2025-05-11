في ختام مهرجان نوادي المسرح 32.. "لعنة زيكار" يحصد المركز الأول وناصف يعلن عن مضاعفة ميزانية العروض

القاهرة - محمد ابراهيم - أختتمت أمس اليوم على مسرح السامر بالعجوزة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، الذي أقيم على مدار أسبوعين منذ 24 أبريل الماضي بقصر ثقافة القناطر الخيرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح.

و شهد الحفل الختامي وإعلان جوائز المهرجان الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير مدير عام المسرح، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين وأعضاء لجنة التحكيم وقيادت قصور الثقافة والإعلاميين.

نقل ناصف تحيات وزير الثقافة ورئيس الهيئة للحضور موجها الشكر والتقدير لهما لدعمهما للمهرجان، وأكد أن هذه الدورة تمثل محطة فارقة في مسيرة المهرجان، مشيرا إلى أنها أقيمت وفق فلسفة جديدة تمثلت في توسيع نطاق العروض لتقام داخل القاهرة وخارجها، مما أتاح الفرصة لجمهور أوسع للتفاعل مع التجربة المسرحية.

وأكد على أهمية قصر ثقافة القناطر الخيرية كموقع مسرحي بارز تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة خارج العاصمة، مثمنا دور إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة القليوبية، في استضافة العروض المسرحية داخل القصر.

كما عبر عن سعادته وإعجابه بالأوبريت الختامي، مقدما الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وعلى رأسهم فريق عمل النشرة المصاحبة للمهرجان.

وقدم ناصف الشكر للمخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مشيرا إلى دور المركز في توثيق العروض المسرحية هذا العام لأول مرة بشكل احترافي ومهني عالي الجودة.

وأعلن موافقة وزير الثقافة ورئيس الهيئة على مضاعفة ميزانية عروض النوادي من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، بدءا من العام المقبل، دعما لاستمرارية وتطوير المهرجان إلى جانب اعتماد المخرجين الفائزين العروض الفائز بالمركز الثالث وأيضا عرض لجنة التحكيم.

وفي ختام كلمته، وجه ناصف الشكر لجميع القائمين على المهرجان، من لجنة التحكيم والزملاء في إدارات الهيئة، على جهودهم المبذولة طوال فترة الفعاليات، مهنئا الفائزين ومتمنيا التوفيق للجميع في المستقبل.

جوائز المهرجان

وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، الذي شارك به 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، وجاءت كالتالي:

أولًا: جائزة أفضل عرض:

المركز الأول: عرض "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ

المركز الثاني: عرض " الروث " لنادي مسرح الشاطبي

المركز الثالث مناصفة: عرض "عائلة شكسبير" لنادي مسرح الجيزة، و"ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

ثانيًا: جائزة أفضل نص:

المركز الأول: العرض المسرحي "مأأ" لنادي مسرح دمنهور.

المركز الثاني: العرض المسرحي "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثالث: العرض المسرحي "انتحار معلق" لنادي مسرح الزقازيق.

ثالثًا: جائزة أفضل سينوغرافيا:

المركز الأول ديكور مناصفة: إبراهيم الفقى عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ، وعلياء بشارة عن "موت معلق" لنادي مسرح دمنهور.

المركز الثاني ملابس مناصفة: إبراهيم الفقى عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ، علا عبد اللطيف عن "ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

المركز الثالث إضاءة مناصفة: محمود علاء عن "قضية أنوف" لنادي مسرح 23 يوليو، وجاسر الفرن عن "الموتى السائرون"، "في الظل"، "ليلة القتلة".

رابعًا.. جائزة أفضل ألحان:

المركز الأول: على سالم عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثاني: عاصم علاء عن "موت معلق" لنادي مسرح دمنهور.

المركز الثالث: محمد إبراهيم عن "ليلة القتلة" لنادي مسرح الأنفوشي.

خامسًا: جائزة أفضل ممثل

المركز الأول مناصفة: مصطفى كرم عن "الروث" لنادي مسرح الشاطبي، وعبد الرحمن معتز عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثاني مناصفة: محمد الحداد عن "مأأ" لنادي مسرح دمنهور، ومحمد كامل عن "ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

المركز الثالث: عبد الرحمن شلبي عن "انتحار معلق" لنادي مسرح الزقازيق.

سادسًا: جائزة أفضل ممثلة

المركز الأول مناصفة: رضوى شريف، عن "نساء شكسبير" لنادي مسرح الجيزة، هانيا حجازي، عن "ليلة القتلة" لنادي مسرح الأنفوشي.

المركز الثاني مناصفة: حنين نعيم عن "موت معلق"، لنادي مسرح دمنهور وأمنية هلال عن "علماء الطبيعة " لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثالث: رانسي مؤمن عن "قضية أنوف" لنادي مسرح 23 يوليو.

سابعًا.. جائزة أفضل مخرج

-درع وشهادات التقدير:

المركز الأول: إبراهيم الفقي عن "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

المركز الثاني: محمد بسيونى، عن "الروث" لنادي مسرح الشاطبي.

المركز الثالث مناصفة: سامي سلامة، عن "عائلة شكسبير" لنادي مسرح الجيزة، وأحمد آدم، عن "ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

ثامنًا: جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض "مأأ" لنادى مسرح دمنهور.

تاسعًا: شهادات التقدير والتميز:

- ياسمين عسكر تمثيل عن عرض " الدخاخنجي" لنادي مسرح الجيزة.

- أميرة راشد تمثيل عن عرض "عائلة شكسبير " لنادي مسرح الجيزة.

- بهاء أشرف تمثيل عن دوره في عرض "علماء الطبيعة" لنادي مسرح كفر الشيخ.

- أحمد محمد عبد الفضيل تمثيل عن عرض "لعنة زيكار" لنادي مسرح كفر الشيخ.

- حسام الدين حسن محمد تمثيل عن عرض "قابل للحذف" لنادي مسرح كوم أمبو.

- ندا عبد العظيم عن ديكور عرض "ليلة القتلة لنادي مسرح الأنفوشي.

- أحمد حلمي عن استخدام الخامات المهدرة فى تصميم وتنفيذ ديكور عرض "صندوق يعقوب" لنادي مسرح 23 يوليو.



- تقى حكيم عن ملابس عرض "عائلة شكسبير" لنادي مسرح الجيزة.

- مي هاني عن ملابس عرض "انتحار معلق" لنادي مسرح الزقازيق.

- جون فؤاد عن ملابس عرض "ولي" لنادي مسرح كفر الشيخ.

- آلاء مجدي عن مكياج عرض "الموتى السائرون" لنادي مسرح الأنفوشي.

- أحمد عبد المنتصر فؤاد عن استخدام الإكسسوار في عرض "أنا كوندا" لنادي مسرح قنا.

- محمد السيد عن الإعداد الموسيقى عن عرض "الظل" لنادي مسرح الأنفوشى.

- إسلام أسامة عن العزف على الكمان في عرض "أنا كوندا" لنادي مسرح قنا.

- كريم مصطفى كيروجراف عن عرض "ساليم" لنادي مسرح بورسعيد.

تكريمات المهرجان

وشهد الحفل الختامي تكريم أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد.

كما كرم المهرجان الشاعر والكاتب الصحفي يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان.

قدم الحفل الفنانة إيمان النقار، وأخرجه محمد الطايع وبدأت فعالياته بأوبريت استعراضي بعنوان "ما بين كالوسين"، تأليف وأشعار سامح عثمان، موسيقى وألحان شريف ياسر، بالتعاون مع كورال جوانا، فيديو آرت محمد المأموني، ملابس بسنت نجم، تصميم رقصات محمد ميزو، إضاءة أحمد أمين وإخراج محمد الطايع، مدير الدورة.

"ما بين كالوسين" تدور أحداثه في إطار غنائي، حول حلم المسرحي الشاب في البحث عن ذاته وتحقيق طموحه، من خلال عرض غنائي يسلط الضوء على عناصر العمل المسرحي كافة، من المؤلف والمخرج إلى الموسيقار ومساعدي الإخراج، في مشاهد تبرز أهمية كل دور في مسيرة الإبداع.

حضر الحفل قيادات هيئة قصور الثقافة، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والفنان الكبير حمدي الوزير، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، المخرج محمد صابر مدير عام المواهب، شاهيناز عطية مدير عام العلاقات العامة، المهندس محمد جابر مدير مسرح السامر، الفنان محمد حجاج مدير عام للفنون الشعبية سابقا.

توصيات المهرجان

وجاءت توصيات لجنة التحكيم التي أعلنها د. محمد زعيمة، كالتالي:

1 - الاهتمام بتدقيق اللغة العربية وسلامة النطق ومخارج الحروف

2- ضبط المصطلحات العلمية المسرحية (الدراماتورج – الكتابة – الإعداد – السينوغرافيا –الدراما الحركية والاستعراضات)

3 - ضرورة عدم الإفراط فى استخدام المؤثرات البصرية دون ضرورة حتمية داخل العرض مثل (الدخان – أجهزة الاضاءة المتحركة).

4 - ضرورة الاهتمام بالورش التدريبية فى جميع عناصر العرض المسرحي وعودة الندوات المصاحبة للمهرجان.

5 - ضرورة إقامة المهرجان على أكثر من مسرح لإعطاء الفرصة الكافية لكل فريق عمل لإتمام تجهيزاته الفنية.

6- الاهتمام بعمل الدعاية الكافية للمهرجان قبل بدايته بوقت كاف لضمان الحضور الجماهيري.

7 - ضرورة وضع صور الممثلين مع ذكر أسمائهم والشخصية التى يقوم بأدائها بوسائل الدعاية المصاحبة للعرض

8 - ضرورة العودة للفلسفة التى قامت عليها تجربة نوادى المسرح حتى لا تتشابه العروض مع عروض الشرائح.

9 - الاهتمام بالمؤلف المحلي وكذلك الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بمجتمع التجربة المسرحية.

10- عدم الإفراط في استخدام الموسيقى دون مبرر درامي.

