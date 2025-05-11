صابرين النجيلي تطرح أغنيتها الجديدة "متدقش"

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أحمد جودة - القاهرة - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية صابرين النجيلي، أغنية "متدقش" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية متدقش

قدمت صابرين النجيلي أغنية "متدقش" باللهجة المصرية، وجمعت بين البوب والمقسوم المصري مع استخدام آلات من الموسيقى اليونانية، ما ساهم في تطوير المقسوم المصري وتقديمه بشكل عصري.

أما الكليب الذي حمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم، تميّز بجمالية الصورة والألوان، وظهرت صابرين النجيلي بأكثر من اطلالة مع عرض استعراضي راقص نابض بالحركة والأنوثة، ما أضفى على الكليب طاقة إيجابية.

تعبير صابرين النجيلي عن أغنيتها الجديدة

وأعربت صابرين النجيلي عن سعادتها بأغنية "متدقش" واصفةً إياها بالعمل الغنائي الذي يحمل في مضمونه الموسيقي طاقة ايجابية.

أغنية "متدقش" من كلمات خالد البشبيشي والحان محمود حسن وتوزيع يوسف حسين وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.