تامر حسني يشعل صيف 2025 بحفل غنائي بالكويت

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان تامر حسني حضوره القوي على الساحة الفنية، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة الكويت، يوم 13 يونيو المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر" المرتقب.

و يأتي هذا الحفل كواحد من أبرز الأحداث الفنية المنتظرة في المنطقة، نظرًا لشعبية تامر الجارفة وجماهيريته الواسعة في الوطن العربي.

"ريستارت" في موسم عيد الأضحى

بالتوازي مع نشاطه الغنائي، يترقب جمهور تامر حسني عرض فيلمه الجديد "ريستارت" يوم 29 مايو الجاري، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، والفيلم يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويغوص في عالم البلوجرز والهوس بالشهرة والتريندات.

قصة الفيلم وأبطاله



"ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة، تؤدي دورها هنا الزاهد، تُجبر على توقيع عقد مع شخصية غامضة تشبه زعيم عصابة، مقابل تصوير فيديوهات لصالحه على منصة "تيك توك".

و تنطلق بعدها سلسلة من الأحداث الساخرة والمواقف الكوميدية، التي تسلط الضوء على واقع وسائل التواصل الاجتماعي وواقع الهوس بالتريند.

نجاحات موسيقية متلاحقة

لم يكتفِ تامر بالنشاط السينمائي فقط، بل واصل حضوره الغنائي المميز، حيث طرح مؤخرًا عددًا من الأغاني التي لاقت رواجًا واسعًا على منصات التواصل. من بينها أغنيته المشتركة مع الفنان رامي صبري "فعلًا مبيتنسيش"، التي صدرت على طريقة الفيديو كليب عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، وإخراج تامر حسني نفسه.

أعمال غنائية بصوته وإخراجه

وكان الفنان قد طرح أيضًا في أغسطس 2024 أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أمين نبيل ولاقت الأغنية إشادة كبيرة من الجمهور فور صدورها.

"جامدين جامدين" آخر الإصدارات

وقبل أيام، أطلق تامر أغنيته الجديدة "جامدين جامدين"، عبر قناته على يوتيوب، والتي جاءت من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد، لتضيف إلى رصيده الغنائي أغنية ذات طابع إيقاعي وشبابي مميز.