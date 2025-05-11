حنان مطاوع تتألق بتكريم مؤثر في أفتتاح مهرجان معهد الفنون المسرحية.. "فخورة بدورة تحمل أسم والدي"

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أحمد جودة - القاهرة - في ليلة احتفالية مبهرة امتزج فيها الفن بالتقدير، تألقت الفنانة حنان مطاوع بتكريم استثنائي خلال افتتاح فعاليات المهرجان العالمي لمعهد الفنون المسرحية، الذي حمل هذا العام عنوان "دورة الفرسان الأربعة"، تكريمًا لرموز مسرحية بارزة، كان من بينهم والدها وأستاذها الراحل كرم مطاوع.

وجاء تكريم حنان محمّلًا بالمشاعر، حيث عبّرت عن اعتزازها بهذا الحدث في بيتها الثاني، وسط حضور فني كبير.

تكريم حنان مطاوع في دورة استثنائية تحمل اسم والدها

شاركت حنان مطاوع جمهورها فرحتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث نشرت صورًا من حفل التكريم، وعلّقت بكلمات مؤثرة قالت فيها:

"سعدت بتكريمي في افتتاحية المهرجان العالمي من معهد الفنون المسرحية، دورة الفرسان الأربعة: سعد أردش، نبيل الألفي، جلال الشرقاوي، وحبيبي وأستاذي وأبي كرم مطاوع".

وأضافت: "أشكر دكتور أيمن الشيوي على هذا التكريم الذي أعتز به من كل قلبي، في بيتي الثاني، وفي دورة باسم والدي وأستاذي الكبير كرم مطاوع".

نجوم الفن يضيئون حفل الافتتاح

شهد الحفل، الذي أُقيم مساء اليوم، تكريم عدد من الأسماء اللامعة في الفن والمسرح، على رأسهم الفنان محمد رياض، والفنان والمخرج الكويتي محمد المنصور، والمخرج المسرحي مازن الغرباوي، إلى جانب الفنانة حنان مطاوع.

جاء هذا التكريم تقديرًا لمسيرتهم الفنية الزاخرة وإسهاماتهم القيمة في إثراء المشهد المسرحي والدرامي العربي.

لجنة تحكيم متميزة من كبار المبدعين

تضم لجنة تحكيم الدورة الحالية نخبة بارزة من رموز الفن والثقافة، من بينهم: المخرج أحمد حسن، والمخرج محمد أسامة، والسيناريست أيمن سلامة، والكاتب أمين جمال، والفنان ميدو عادل، إلى جانب الدكتور أيمن الشيوي، والمخرج إبراهيم فخر، والمخرج يحيى إسماعيل، وآخرين من الخبراء في المجالات الفنية المختلفة.

عروض فنية يومية تحتفي بالتنوع والإبداع

انطلقت فعاليات العروض المسرحية بعرض "ثريا" للمخرج فادي أحمد، وسط حضور جماهيري لافت. وتستمر العروض يوميًا طوال فترة المهرجان، حيث تشمل قائمة الأعمال:

• الوحش (إخراج محمد عادل)

• عتمة مضيئة بما يكفى (إخراج يوسف فؤاد)

• ماذا فعلت دون كيشوت (إخراج أحمد عزت)

• نابولي مليونيرة (إخراج أحمد البنهاوي)

• مارلين (إخراج عبد الله سعد)

• النافذين إلى الأسفل (إخراج مصطفى محمد عبد المنعم)

• البؤساء (إخراج محمود عبد الرازق)

• الدور الأخير (لُبنى المنسي)

• صيد الفئران (إخراج جاسمن أحمد)

رسالة وداع من عميد المعهد: "سعيد بتسليم الراية للأجيال القادمة"

خلال كلمته في الافتتاح، أعلن الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، أن هذه الدورة ستكون الأخيرة في فترة عمادته، مؤكدًا أنه حرص على استمرار المهرجانات الفنية كونها "المفرخة الحقيقية" لاكتشاف ودعم المواهب الشابة في المسرح.

وأوضح أنه فخور بتسليم الراية لجيل جديد قادر على مواصلة مسيرة الإبداع، مشددًا على أن المعهد سيظل منارة للفن والإبداع بفضل أبنائه المخلصين.

"دورة الأساتذة".. وفاء لرواد المسرح وتجديد للرسالة

في تصريحات صحفية، أوضح الدكتور الشيوي أن تسمية الدورة بـ "دورة الأساتذة" تأتي تكريمًا لرموز المسرح المصري، واعترافًا بدورهم التنويري في تشكيل وجدان الأجيال.



كما أشار إلى الإنجازات التي حققها المعهد مؤخرًا، ومنها فوز طلابه بجوائز رفيعة في مهرجانات كـ "ظفار" و"إبداع"، مما يعكس مستوى تطور الخريجين وقدرتهم على المنافسة محليًا وعالميًا.