تدريبات مكثفة لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بالقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

بجولة جديدة من الورش الفنية والحرفية، تواصلت فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والثلاثين من مشروع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 مايو الحالي.

شهد الفعاليات الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور لاميس الشرنوبي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر - أطفال.

ورش فنية



جاءت البداية مع ورشة الكتابة المسرحية للمخرج أحمد خليفة وتضمنت بروفات على العرض المقرر تقديمه خلال الحفل الختامي بعد غد الثلاثاء بعنوان "حكاوي الحكواتي".

وفي ورشة تحريك العرائس، قام المدرب جمال الدين محمد بتعريف الأطفال كيفية تصميم ملابس مستوحاة من التراث، بجانب تدريبات على أسس التحريك.

أما في ورشة الموسيقى، استكمل الفنان ماهر كمال تدريباته مع الأطفال على أداء مجموعة من الأغاني الوطنية ضمن التحضيرات للحفل.

كما شملت الجولة تفقد الورش الحرفية، ومنها ورشة فن الخيامية، وقامت خلالها المدربة سومة عبد التواب بتدريب الأطفال على كيفية تثبيت الأشكال الفنية المقصوصة التي تمثل زهرة اللوتس ونهر النيل.

وفي ورشة الأركت واصل المدرب حسني إبراهيم، تدريباته على عملية التقطيع الأخشاب لعمل أشكال فنية متنوعة مثل العلم المصري ومفتاح الحياة.

بدورها عرفت المدربة يارا محمد، الأطفال طرق تصميم المشغولات اليدوية خلال ورشة الإكسسوارات وتضمنت تنفيذ مجموعة من العقود والأساور، والحظاظات.

وفي ورشة الحقائب بالخرز واصلت المدربة منى عبد الوهاب، شرح خطوات تصميم الحقيبة مع تعليم كيفية إضافة القفل والسلسلة، بما يتيح استخدامها كهدية أو لغرض شخصي

واختتم اليوم مع ورشة الرسم بالموسيقى مع الدكتور وائل عوض، حيث صمم الأطفال لوحات فنية من وحي خيالهم على أنغام الموسيقى الوطنية.

تأتي فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وذلك بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي.

أبرز الزيارات الميدانية

ويشهد الأسبوع عددا من الزيارات الميدانية لأهم المعالم الأثرية والتاريخية في القاهرة، منها مجمع الأديان، ومتحف الحضارة المصرية، وحديقة الأزهر، وغيرها، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الورش الفنية والحرفية، يقدمها نخبة من الفنانين المتخصصين، لأطفال المحافظات الحدودية: البحر الأحمر (الشلاتين، أبو رماد، حلايب، رأس حدربة)، شمال سيناء، جنوب سيناء، بالإضافة إلى عدد من أطفال حي الأسمرات بالقاهرة.

مشروع أهل مصر

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية بوصفها إحدى ركائز التنمية الشاملة.