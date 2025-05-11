نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم "المشروع x" لـ كريم عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم المشروع X في السينما، وهو العمل الأكثر انتظارًا من أعمال صيف 2025، وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الفردية لأبطال العمل، تمهيدًا لعرضه في 21 مايو الجاري بدور العرض السينمائية.

فيلم المشروع X

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم المشروع X



ويدور في إطار تشويقي من بطولة كريم عبد العزيز، ويجسد خلاله شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ويخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار، ويسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل.