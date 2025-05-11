مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعاقد علي فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد غيابه عن شاشات السينما منذ أكثر من 15 عامًا منذ أن قدم فيلم الوتر في 2010.

مصطفى شعبان

تفاصيل فيلم مصطفى شعبان الجديد

والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب ومن إنتاج محمد عبد الحميد، ومن المقرر بدء التحضير له خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان هو مسلسل حكيم باشا الذي عرض في رمضان الماضي 2025، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد فهيم، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، سلوى خطاب، سلوى عثمان، حازم إيهاب، وسارة نور، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، هو أولى تجارب مصطفى مع الدراما الصعيدية، وتناول عالم تجارة الآثار والصراعات بين العائلات في الصعيد، ويُصاب مصطفى شعبان بلعنة الفراعنة مع تتابع الأحداث.