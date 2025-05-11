مصطفى كامل: مدحت العدل وعد بحل الأزمات داخل "ساسيرو" ولم ينفذ

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالأزمة القائمة بين عدد من الشعراء والملحنين من جهة، وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو) من جهة أخرى، موجّهًا اللوم إلى رئيس الجمعية الدكتور مدحت العدل بسبب تراجعه عن وعود قطعها مسبقًا.

تصريحات مصطفى كامل

وقال كامل، خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته النقابة بحضور عدد من صناع الأغنية: "الدكتور مدحت العدل أكد لي من قبل أنه سيتعامل بصرامة مع بعض الأسماء التي تلاحقها تساؤلات وشبهات داخل الجمعية، وأبلغني أنه سيحسم الأمر بقرارات حاسمة، لكنه لم ينفذ شيئًا من ذلك. لم تُتخذ أي خطوة فعلية، ولم يُبعد حتى فرد واحد من الأطراف المثيرة للجدل".

وأضاف نقيب الموسيقيين: "تلقيت مكالمة من الدكتور مدحت بعد منتصف الليل، ليبلغني بعدم حضوره الاجتماع، مبررًا غيابه بأن اللقاء ودي ولا يستدعي حضور الإعلام أو الصحافة. وهذا سبب غريب جدًا في رأيي، لأننا لا نناقش شأنًا خاصًا، بل نتحدث عن قضية عامة تهم المئات من الشعراء والملحنين الذين يشعرون بأن حقوقهم مهدرة".

تأتي تصريحات مصطفى كامل في ظل تصاعد الاحتجاجات من قبل عدد من أعضاء الجمعية، الذين يطالبون بإصلاحات جذرية في إدارة "ساسيرو"، وضمان وجود آليات شفافة تضمن حماية الحقوق الفكرية والمادية للمؤلفين والملحنين في مصر.