نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن السينمائية تعلن عن تدشين أكبر مسابقة للسيناريو في العالم العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن نقابة المهن السينمائية ومن خلال (السينمائيون المصريون) عن تدشين منصتها لاستقبال السيناريوهات الروائية الطويلة والقصيرة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 11 مايو 2025، حيث سيتم استقبال السيناريوهات طبقًا للشروط الواردة بالمنصة.



تستمر نقابة السينمائيين في استقبال السيناريوهات في الفترة من 11 مايو وحتى 11 يونيو، ثم تبدأ لجان تحكيم سرية للغاية عملها لاختيار الأعمال التي تنطبق عليها الشروط، والمساهمة في تسويقها وإنتاجها عبر كبرى شركات الإنتاج المصرية.

نقابة المهن السينمائية

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

كما سيتم الإعلان عن السيناريوهات الفائزة في حفل كبير يُقام على هامش مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثالثة.

المخرج مسعد فودة

وقد كشف نقيب المهن السينمائية، المخرج مسعد فودة، عن مفاجأة: الأعمال الفائزة ستحصل على جوائز لم يسبق أن أُعلن عنها في مسابقات سيناريو من قبل، وسيتم الإعلان عن قيمة الجوائز خلال أيام، وهي برعاية كبرى شركات الإنتاج في مصر والعالم العربي، وبالتعاون مع نقابة السينمائيين.