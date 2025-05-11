رجل يقتحم منزل جنيفر أنيستون بسيارته

القاهرة - محمد ابراهيم - اقتحم رجل بوابة منزل النجمة العالمية جينيفر أنيستون في حي بيل إير الفاخر بمدينة لوس أنجلوس، بينما كانت نجمة مسلسل "Friends" موجودة داخله، دون أن تُصاب بأي أذى.

وتمكن فريق الأمن الخاص بها من السيطرة على الرجل المقتحم، المدعو كاروايل، تحت تهديد السلاح حتى وصلت الشرطة التي قامت باعتقاله دون أي مقاومة، حسب ما أفاد موقع "نيويورك بوست".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث قد يكون مدبّرًا، خاصة بعد العثور على منشورات سابقة لكاروايل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود لشهر أكتوبر 2024، وصف فيها أنيستون بأنها "عروسه" و"توأم روحه الحقيقي"، مما دفع وحدة إدارة التهديدات بشرطة لوس أنجلوس إلى فتح تحقيق في احتمالية تورطه في حالة مطاردة أو تهديد متكرر.

وفي منشور آخر نُشر في ديسمبر 2024، كتب كاروايل: "أُذكّركم أن الزوج المثالي كان يجب أن تكون له زوجة مثالية تُدعى جينيفر جوانا أنيستون". كما جاء في منشور بشهر مارس الماضي: "إنهم يذهلونني، يحملون هذا الكم من الحب في حزمة صغيرة جدًا تُدعى جينيفر جوانا أنيستون كاروايل".

ويُشار إلى أن كاروايل لم يكن معروفًا لدى السلطات من قبل، ولا يملك سجلًا إجراميًا يُذكر، إلا أنه أُصيب بجروح طفيفة أثناء الحادث، ومن المتوقع أن يواجه تهمًا بتخريب ممتلكات خاصة من الدرجة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن أنيستون اشترت منزلها في بيل إير عام 2012، وقد خضع منذ ذلك الحين لعدة تجديدات وتعديلات لتلائم ذوقها الخاص.