بالصور.. رامي صبري يتألق فى حفل البطولة العربية للجولف بحضور كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الميجا ستار رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء أمس الجمعة ضمن فعاليات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات لعام 2025.

حفل رامي صبري ضمن فعاليات البطولة العربية للجولف

أقيم الحفل داخل نادي مدينتي للجولف بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وحضر رامي صبري بكامل اناقته وصحبة مدير أعماله محمود عبد السلام وكان في استقبالها منظم الحفل المنتج وليد منصور.



وبمجرد صعود رامي صبري علي خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب للجمهور والتي لم تنقطع طوال الحفل.



وأشعل رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني والحب عيبنا والتي قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

رامي صبري يخطف الأنظار في استاد القاهرة

وكان الفنان رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لأغنية " إفريقيا.. غنوا معانا" التي إفتتح بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم والتى تقام فى مصر حتى 18 مايو الجاري.



وتعد أغنية "إفريقيا .. غنوا معانا" للفنان رامي صبري مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.