"رحلة في قلب الهوية المصرية".. مجمع الأديان يستقبل أطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مجمع الأديان بمصر القديمة، اليوم السبت، جولة ثقافية جديدة لأطفال المحافظات الحدودية المشاركين في الأسبوع الـ38 من مشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستمر فعالياته حتى 13 مايو الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

استهل الأطفال جولتهم بزيارة الكنيسة المعلقة، حيث قدم مراد نبيه مرافق الجولة من الكنيسة، شرحًا وافيًا حول أهمية الكنيسة، موضحًا أنها بنيت على برجين من الأبراج القديمة لحصن بابليون الروماني، ما يمنحها طابعًا فريدًا وكأنها معلقة في الهواء.

المزارات المسيحية

وأشار إلى أن الكنيسة تعد من أبرز المزارات المسيحية في العالم، وتزدان جدرانها بمجموعة فريدة من الأيقونات القديمة التي تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتصور السيد المسيح والسيدة العذراء والملائكة والرسل والقديسين.

كما تضمنت الجولة زيارة جامع عمرو بن العاص، أول مسجد بني في مصر وإفريقيا، ويعرف بالجامع العتيق وتاج الجوامع، ويقع في مدينة الفسطاط التي أسسها المسلمون كأول عاصمة إسلامية لمصر.

واختتم الأطفال جولتهم بالتقاط عدد من الصور التذكارية في رحاب مجمع الأديان، في تجربة تجمع بين المعرفة والتأمل في عمق التعدد الحضاري والديني لمصر.

وتنفذ فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر – أطفال"، وذلك ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي.

الورش الفنية والحرفية

ويشمل الأسبوع عددًا من الورش الفنية والحرفية المنفذة داخل قصر ثقافة روض الفرج، تحت إشراف نخبة من الفنانين المتخصصين، بمشاركة أطفال المحافظات الحدودية: البحر الأحمر (الشلاتين، أبو رماد، حلايب، رأس حديربة)، شمال سيناء، جنوب سيناء، بالإضافة إلى أطفال حي الأسمرات بالقاهرة.

مشروع أهل مصر

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز المشروعات الثقافية الوطنية التي تتبناها وزارة الثقافة، ويستهدف الأطفال والشباب والمرأة في المحافظات الحدودية، ضمن البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وترسيخ العدالة الثقافية كركيزة للتنمية المستدامة.