"مصر حلم كل فنان".. نيكول سابا تكشف عن سبب عدم إقامة حفلاتها في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن سبب عدم إقامتها حفلات بشكل أكثر في بلدها لبنان بالإضافة لمشاركتها في الدراما اللبنانية، مشيرة إلي أن هناك شللية كبيرة بالوسط الفني اللبناني.

تصريحات نيكول سابا

وقالت نيكول سابا، في تصريحات إذاعية: مش حق عليا الحق على الصناع والإعلام، مش معقول أعمل أهم حفلات في مصر ومعملش في لبنان، لأن اللي ماسكين الحفلات في لبنان بيشغلوا ناس معينة، وأنا مش مقصرة ولكن هما بيشغلوا ناس معينة وشللية وتركيبة في مجالات مختلفة.

وتابعت نيكول سابا: مش معقول أكون بشتغل في مصر اللي هي أصعب مكان وحلم لكل فنان عربي ونتكلم على باب صغير لأن بيشتغل فيه ناس بيقفلوا الأبواب، وأنا اتقفل في وشي أبواب كتير علشان يشغلوا ناس تانية تمثيلًا وغناءً.