سر تصدر مصطفى كامل للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان مصطفى كامل تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتهى مؤخرًا من تسجيل أغاني ألبومه الجديد بالكامل، وينشغل حاليًا بعمليات الميكساج والماستر النهائية تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

مصطفى كامل

ويفتتح كامل الألبوم بأغنية مميزة تحمل عنوان “قولولي مبروك”، كتب كلماتها بنفسه، ولحنها مدين، ووزعها موسيقيًا عمرو الخضري، بينما تولى مهمة الميكساج والماستر مهندس الصوت المعروف هاني محروس.

تفاصيل الألبوم

الألبوم الجديد يشهد تنوعًا كبيرًا في التعاونات، حيث يضم أسماء بارزة في عالم الكلمة واللحن، منهم الشعراء: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، فيما جاءت الألحان بتوقيع كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم. أما التوزيع الموسيقي، فشهد مشاركة نخبة من الموزعين مثل: توما، طه الحكيم، عمرو الخضري، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس.