العريش تشهد انطلاق عروض مسرح إقليم القناة وسيناء.. الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة مساء اليوم السبت، عروض فرق الأقاليم المسرحية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، ضمن الموسم المسرحي للهيئة وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وتنفذ فعاليات العروض بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضم 11 عرضا مسرحيا تعرض بالمجان وتمثل محافظات إقليم القناة وسيناء.

وتبدأ من مسرح قصر ثقافة العريش، بالعرض المسرحي "الراية السوداء" تأليف وإخراج محمد عايش.

عرض هاملت بالعربي

ويستقبل مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية العروض المسرحية "هاملت بالعربي" تأليف ممدوح عدوان إخراج أحمد طه، و"العائلة الحزينة" تأليف طارق عمار إخراج أحمد كامل، و"طرطوف" تأليف موليير إخراج محمد عبد الخالق، و"مسقط عرضي" تأليف محمد هلال إخراج أحمد سالم، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 14 مايو الحالي.

عاشق المترو

كما يحتضن مسرح قصر ثقافة بورسعيد العروض "عاشق المترو" تأليف جان تارديو إخراج أيمن عادل، و"العملية 007" تأليف محمد الصواف إخراج محمد حسن، و"اليد السوداء" تأليف ميشيل منير إخراج بيشوى عماد، خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو.

عرض التحول

وتختتم عروض الإقليم بعروض فرق ثقافة السويس، وتشمل "التحول" تأليف محمود سيد إخراج محمد عجيزى، و"منين أجيب ناس" تأليف نجيب سرور إخراج منصور غريب، و"كرنفال الأشباح" موريس دوكوبرا إخراج أحمد رضوان، وتعرض جميعها على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، والفروع التابعة، وتضم لجنة التحكيم المخرج جلال عثمان، الناقد محمد علام، مهندس الديكور محمود جمال، ومقرر اللجنة ضياء السيد.