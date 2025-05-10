الإثنين المقبل.. صبحي خليل في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل، على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة الفنان صبحي خليل ويتحدث لأول مرة عن كواليس وأسرار مسيرته الفنية الدرامية والسينمائية وأقرب الأدوار إلى قلبه وبدايته ونشأته بمدينة الإسكندرية وذكرياته هناك، وعن أول مرة يقف أمام الكاميرا.

تفاصيل الحلقة

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعماله السينمائية، ومشاركته في اربع أعمال في وقت واحد ومنهم مسلسل المداح " وهل هناك جزء خامس "، وبيت الشدة وراجعين يا هوي والاختيار، ولماذا معظم أدواره شريرة، كما يتحدث عن عشقه للرياضة ومعرفته بعدد كبير من نجوم الرياضة وهل كان لاعب كرة القدم

وعن حياته الخاصة وأسرته وزوجته وكيف تم الزواج وقصة الحب التي جمعتهم، وأبناءه عبد الرحمن الذي يدرس في معهد السينما، وعن المحنة الصعبة في حياته وهي مرض ابنته داليا التي تعاني من السرطان في المرحلة الرابعة، وكيف قاومت ذلك المرض وأصبحت عروسة وتزوجت في واحد من الناس، ويرد على اتهامه بأنه عصبي ورسالته إلى محمد رمضان، وعن مشواره الفني وهل التمثيل أعطاه كل شئ.

