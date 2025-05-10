دياموند بو عبود تكشف كواليس مشاركتها بمسلسل «سراب».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة دياموند بو عبود عن كواليس تجسيدها لشخصية “ريما” في مسلسل "سراب"، موضحةً أنها بدأت رحلتها مع الدور بقراءة النص بالكامل وتحليل الشخصية من البداية حتى النهاية لفهم تحوّلاتها وظروفها.

أبرز تصريحات دياموند بو عبود

وأوضحت دياموند بو عبود، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "أخدت الورق وقريته وبحلل، يعني أنا لما بقرأ الشخصية بقرأها من الأول للآخر، بشوف هي عدت بإيه دلوقتي، يعني ده الزمن بتاعها في المسلسل، دي حياتها هنا وهنا. بس قبلها حصل إيه؟ هي ليه كده دلوقتي؟ بتتصرف كده إزاي؟ بتحس بإيه؟ الأفعال دي جاية من فين؟".

وأضافت دياموند بو عبود، أنها لا تتعامل مع النص على أنه مجرد كلام يُقال، بل تهتم بالبنية الداخلية للشخصية، قائلة: "أنا مش بشوف الكلام إن هو أمثل الكلام، لكن كبنية شخصية هي عاملة إزاي، فده اللي أنا بشتغل عليه، وأكيد طبعًا بالاتفاق مع الأستاذ أحمد خالد المخرج، وكنا بنتناقش وبنحضر الشخصية، هو حضر أصلًا مع كل الممثلين، ودي حاجة بشكره عليها عشان مهمة قوي".

وعن طريقتها في الأداء، أكدت دياموند بو عبود، أنها تسعى دائمًا لفهم الشخصية والتعاطف معها، قائلة: "أنا لازم أحبها وأدور إني أحبها وأتعاطف معاها وأبرر لها هي ليه عملت كده، عشان أنا بدور بالإنسان اللي هو ريما، بالأساس إحنا كلنا بني آدمين كويسين، بس هو بيحصل إيه عشان نبقى كده، فأنا مش بحكم عليها، أنا بتعاطف معاها وبشوف إن هي بتتصرف كده من غير قصد".

وكشفت دياموند بو عبود، عن ردود الفعل على أدائها، قائلة: "قالوا لي إن الشغل حلو قوي وبرافو على الشغل ده، وهما شايفينها متعاطفين معاها، يعني راحوا معاها في الحتة، ودي حاجة مهمة بالنسبة لي، إن أنا نجحت في إني أوصلها بأحسن صورة، الحمد لله".

أما عن مشاهد المسلسل، فأكدت دياموند بو عبود على أن كل مشهد له أهميته، قائلة: "هي عندها مشاهد صعبة كتير، بس أنا بشوف إن كل مشهد مهم زي التاني، كل حاجة بتودينا للمشهد اللي بعديه أو للحتة التانية، بس طبعًا في مشاهد التعبيرات والانفعال بتبقى أصعب، زي مشهد الإجهاض، ومشهدها مع نور، ومع الثيرابيست، ولما تروح المستشفى".