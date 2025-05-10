بوسي شلبي تشكر أصدقاءها: "أنتم سبب إني عايشة لحد دلوقتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية بوسي شلبي على توجيه رسالة مؤثرة لأصدقائها الذين ساندوها خلال أزمتها الأخيرة مع أبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وكتبت بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، رسالة جاء فيها:

"الأصدقاء كنز لا يقدر بثمن.. شكرًا لكل الأصدقاء، أنتم سبب إني عايشة لحد دلوقتي"، في إشارة إلى الامتنان العميق لمن وقف بجانبها في الفترة التي وصفتها بالصعبة نفسيًا وإعلاميًا.

تفاصيل الأزمة بين بوسي شلبي وأسرة محمود عبدالعزيز

تأتي تصريحات بوسي شلبي في ظل توتر حاد في العلاقة بينها وبين أسرة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، التي أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه استمرار العلاقة الزوجية بين والدهم وبوسي شلبي حتى وفاته، كما تردد مؤخرًا في عدد من التصريحات الإعلامية.

وأكد أبناء الفنان الراحل في بيانهم أن الزواج بين والدهم وبوسي شلبي لم يدم أكثر من شهر ونصف فقط، مشيرين إلى أن الطلاق وقع عام 1998، ومنذ ذلك الوقت لم تكن العلاقة بين الطرفين سوى "علاقة عمل بحتة"، حسب ما ورد في البيان.

وأضاف البيان:

"ندعو الجميع إلى التوقف عن تداول أخبار غير صحيحة تخص حياة الوالد، ونؤكد أن ادعاء هذه السيدة بأنها كانت زوجته حتى أيامه الأخيرة هو محض افتراء لا يمت للحقيقة بصلة".

القضاء يحسم النزاع: لا صحة لاستمرار الزواج

وشدد ورثة الفنان الراحل على أن القضاء المصري قال كلمته النهائية في النزاع القضائي الدائر بشأن هذه المسألة، مؤكدين أن جميع الدعاوى التي قدمتها بوسي شلبي تم رفضها في درجات التقاضي المختلفة، كما تم حفظ البلاغات الجنائية ذات الصلة.

واعتبر الورثة أن هذه الأحكام القضائية تعكس صحة موقفهم القانوني، وتثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الطلاق قد وقع بالفعل، وأن ما تروجه بوسي شلبي لا يعدو كونه محاولة لتزييف الحقيقة وإثارة الرأي العام، وفق تعبيرهم.

إنجي علاء تدافع عن بوسي شلبي: "قصتها درس للفتيات"

وفي سياق متصل، نشرت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء تدوينة عبر حسابها على "فيسبوك"، تحدثت فيها عن الجانب الإنساني لبوسي شلبي، مشيرة إلى أنها تعرضت لظروف قاسية تستدعي التعاطف، ووجهت رسالة للفتيات قائلة:

"اتعلموا من قصتها، دي إنسانة اتكسرت، بس وقفت تاني".

نجل محمود عبدالعزيز: "اسمها لم يرد في إعلام الوراثة"

وكان نجل الفنان الراحل، محمد محمود عبدالعزيز، قد أدلى بتصريحات أكد فيها أن اسم بوسي شلبي لم يُذكر ضمن إعلام الوراثة الرسمي، ما ينفي أي صلة قانونية بينها وبين الميراث الخاص بالراحل، ويعزز من صحة بيان الأسرة.

كما كشف أن ما تردد عن خلافات مالية تتعلق بمبلغ 100 مليون جنيه غير دقيق، وأنه لا صحة لما يُثار إعلاميًا عن نزاعات حول الثروة أو الحقوق بين الأسرة وبوسي شلبي.