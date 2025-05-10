يسرا اللوزي: استعنا بأطباء نفسيين في «لام شمسية».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن كواليس مشاركتها في مسلسل "لام شمسية"، مشيرة إلى أن العمل يتضمن جانبًا نفسيًا عميقًا وتطلب جهدًا كبيرًا.

أبرز تصريحات يسرا اللوزي

وأوضحت يسرا اللوزي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "شخصيتي في مسلسل لام شمسية، هي حاجة حلوة، بس كان فيها شغل نفسّي كتير وشغل تقيل، وفي استعانة بدكاترة نفسيين وحاجات كده، زي صلة رحم وسراب".

وأضافت يسرا اللوزي، قائلة: "هي دي الأدوار اللي اتعرضت عليّ الفترة اللي فاتت، ودي حاجة تبسطني لأنه ده بيحملني مسؤولية، وبيحطني في تحدي مختلف وجديد، وإنه يبقى في ثلاث شخصيات ورا بعض عندهم التقل ده والتحديات دي، ده بالنسبة لي ممتع.. بس متعب".

وعن أعمالها السينمائية، تحدثت يسرا عن فيلم "برلين"، والتي تشارك في بطولته، من إخراج أحمد عبد الله السيد، قائلة: "خلصناه، بس لسه هو في البوست برودكشن، بس مش عارفة هيبقى جاهز إمتى".