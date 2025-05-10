محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد.. ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "بريستيج"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت منصة يانجو بلاي الإلكترونية اليوم الحلقات الرابعة والخامسة من مسلسل برستيج، ودخل أكرم ـ محمد عبد الرحمن في دائرة الشك من جديد أنه هو القاتل لـ تامر الجمال ـ أحمد داود، ويدافع عن نفسه ويدخل باقي الدائرة في دائرة الشك.



وظهرت الفنانة يسرا ضيفة شرف في الحلقة الخامسة بالمسلسل وهي تغني أغنية من أغانيها على مسرح المطعم.

أبطال وصناع مسلسل “بريستيج”



مسلسل برستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، ويشاركه البطولة كل من مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة يأتي مسلسل برستيج ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها محمد عبد الرحمن في الآونة الأخيرة.

أحداث مسلسل "بريستيج"

وتدور أحداث المسلسل في إطار 8 حلقات من التشويق والكوميديا حول عدد من الاشخاص يضطروا اللجوء إلى مقهى بسبب ضرب عاصفة قوية لشوارع القاهرة تتسبب في انقطاع الكهرباء ومع عودة التيار الكهربائي، تُكتشف جريمة قتل غامضة، فتسود الفوضى ويبدأ الجميع في لعب دور المحقق لمحاولة معرفة القاتل.







