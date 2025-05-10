يسرا اللوزي: النضج لا يُقاس بالسن بل بالاستعداد الشخصي وتحمل المسؤولية.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن طبيعة الأدوار التي تقدمها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن معظم الشخصيات التي تؤديها، خصوصًا في الأعمال الجادة، تعكس نضجًا حياتيًا متراكمًا في التجربة الإنسانية.

يسرا اللوزي

أبرز تصريحات يسرا اللوزي

وأوضحت يسرا اللوزي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "الشخصيات اللي بلعبها الفترة اللي فاتت، بالذات لو العمل جد يعني مش حاجة لايت أو كوميدي، هي مش إن هي جادة على قد ما هي ناضجة أو في مرحلة حياتية معينة، إن هي عادة متجوزة أو بتخلف أو مخلفة".

وأضافت يسرا اللوزي، قائلة: "والواحد لما بيوصل للمرحلة دي في حياته مش للسن ده لإنه ممكن يوصلها وهو عنده 23 سنة، وممكن يوصلها وهو عنده 40، بس لما بيبقى عنده تراكمات التجارب الحياتية اللي وصلته للنقطة دي، طبيعي إن هو بيكون شخص عنده أبعاد مختلفة، عدى بتجارب مختلفة، اتوجع كتير، اتصدم في ناس. فده بيدي ثقل للشخصية دي".

وأكدت يسرا اللوزي، على أن النضج لا يُقاس بالسن، بل بالاستعداد الشخصي وتحمل المسؤولية، قائلة: "زي ما بقول دايمًا، مفيش سن مناسب معين للجواز، في ناس بتبقى ناضجة وهي عندها 21 سنة وقد مسؤولية الجواز، وفي ناس عندها 50 سنة ومش ناضجة ومش قد مسؤولية الجواز، فالنضج ده مش بالضرورة سن على قد ما هو استعداد".