في هذا الموعد.. أنغام تلتقي جمهورها على مسرح دار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة أنغام خلال موسم الصيف، حيث تستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا، وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 16 من شهر مايو الجاري، ضمن مشروع ليالي مصر.



أسعار تذاكر حفل أنغام في الأوبرا

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام في الأوبرا على النحو التالي: الفئة الأولى Royal بمبلغ 8500 جنيهًا، الفئة الثانية Diamond بمبلغ 7500 جنيهًا،الفئة الثالثة Platinum بمبلغ 6500 جنيهًا، الفئة الرابعة Gold بمبلغ 5000 جنيهًا، الفئة الخامسة Silver بمبلغ 4000 جنيهًا، الفئة السادسة بمبلغ Bronze بمبلغ 3000 جنيهًا.

ألبوم تيجي نسيب

وكانت أنغام قد حققت مؤخرًا نجاحًا من خلال تقديمها ألبوم تيجي نسيب، والذي تعاملت فيه مع عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين.

وضم الألبوم العديد من الأغاني منها بقالك قلب، هو انت مين، موافقة، ايه الأخبار، خليك معاها، اسكت، اقولك ايه، كان برئ، وغيرها.