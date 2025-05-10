مروة عبد المنعم تكشف عن علاقتها بمصطفى قمر وتُشيد بعبقرية محمد سامي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلّت الفنانة مروة عبد المنعم ضيفة على واحدة من أقوى حلقات "بودكاست نجم بشكل تاني" الذي تقدّمه الإعلامية داليا ماهر، في لقاء صريح ومليء بالشغف، فتحت خلاله أبواب ذاكرتها وأفكارها، وتحدثت بشجاعة عن رحلتها الفنية والإنسانية، وتحولاتها العميقة على مدار العقدين الأخيرين.

تصريحات مروة عبد المنعم

استهلّت مروة حديثها بالإشارة إلى التغيرات الجذرية التي طرأت على حياتها الشخصية والمهنية، قائلة: "بقينا اتنين، بقينا اتنين فعلًا، العشرين سنة اللي فاتوا اختلف فيهم كل شيء، سواء أنا أو الدراما نفسها". وأوضحت أنها مرت بفترة انقطاع عن العمل الفني، استثمرتها في تطوير ذاتها عبر الدراسة والتدريب، حيث قدّمت كورسات تمثيل بهدف صقل أدواتها، ما أضاف لها وعيًا فنيًا ونضجًا أكبر.

وانتقدت مروة التغييرات في أساليب الأداء التمثيلي، مؤكدة رفضها لأساليب بعيدة عن الروح المصرية، وقالت: "أنا ضد التمثيل اللي دون صوت أو حركة، وإحنا شعب بيتكلم بإيده وعينه وصوته عالي، مش بارد زي ما بيحاولوا يقلدوا المجتمعات الأوروبية… المحاكاة دي مش طبيعتنا".

وتطرقت إلى تحولات الدراما المصرية، معربة عن استيائها من الابتعاد عن الواقع، وقالت: "دلوقتي لما أفتح التلفزيون ألاقي أكشن ومسدسات ونط من سطح لسطح! دي مش حياتنا، وإحنا محتاجين دراما تحاكي حياتنا الحقيقية، مش نماذج مشوهة أو طبقات بعيدة عن الناس".

مسلسل “بقينا اتنين”

واستعادت الفنانة تجربتها في مسلسل "بقينا اتنين"، واصفة إياه بمحاولة صادقة لتقديم صورة واقعية عن الشارع المصري، وقالت: "المسلسلات اللي كانت بتعرض حياة البيت المصري البسيط هي اللي فضلت عايشة في وجداننا، لأنها كانت صادقة، لما عملت مسلسل نجحت، كنت عايزة أقول: يا جماعة دي مصر".

رأي مروة عبد المنعم في المخرج محمد سامي

وأشادت مروة بأعمال المخرج محمد سامي، مؤكدة أنه يملك قدرة كبيرة على لمس مشاعر الناس من خلال قضايا واقعية، وقالت: “هو ذكي جدًا، لأنه بيلعب على النفسية الإنسانية، وبيحاكي مشاكل الأسرة المصرية:”أخوات، خيانة، زوج وزوجة، حاجات الناس بتحس بيها فعلًا".

كما شددت على أهمية أن تعكس الدراما المصرية طبيعة المجتمع، وأردفت: "أنا مع التطور في التصوير والأفكار، لكن بشرط إنه يفضل قريب من الناس، لازم نحاكي مجتمعنا مش نقلد حد تاني".

وفي لحظة شديدة الصدق، كشفت مروة عبد المنعم عن أعمق تجاربها النفسية والإنسانية، حيث تحدّثت عن صراعاتها مع الاكتئاب، ولحظات الحزن والفرح، وكيف تجد ملجأها في دعاء صادق لله، بلا تكلف، كحديث دافئ مع صديق مقرب، وأكدت أنها لا تتذكر آخر مرة شعرت فيها بفرح حقيقي، موضحة أن لحظات السعادة في حياتها دائمًا ما تُعقبها أحداث مؤلمة.

مروة عبد المنعم تعلق على الشائعات التي طاردتها

وتناولت الشائعات التي طاردتها، نافية ما تم تداوله حول زواجها من الفنان مصطفى قمر أو ارتباطها بالفنان أحمد عزمي، مؤكدة أن ظهورها في صور مع زملائها لا يحمل دلالات عاطفية، بل هو تعبير عن التفاعل المهني الطبيعي في الوسط الفني.

ورسمت مروة صورة إنسانية معقدة عن ذاتها، قائلة: "أنا كل حاجة وعكسها… عميقة وتافهة، فرفوشة ومكتئبة، أم وطفلة، وعايشة كل حالاتي بصدق وتوازن"، مؤكدة أن أهم ما تعلمته في حياتها هو أن تخاف من نفسها أكثر من الناس، وأن تدرك معنى الاستغناء والاكتفاء، فهما جوهر القوة والنجاة.

وخلال الحلقة، تحدثت أيضًا عن رؤيتها المختلفة للفرص الفنية، مؤكدة أن مسيرة النجاح لا تسير وفق قاعدة واحدة، وقالت: "أنا أفكاري دائمًا خارج الصندوق، ولا توجد قاعدة ثابتة للنجاح… ما يأتي من عند الله هو ما يستمر ويثمر".

كما أشارت إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن نفسها، واصفة تجربتها فيها بـ "التخبيط"، حيث يحتاج الأمر إلى صبر ونَفَس طويل، وتابعت: "فيه ناس بتكتب بوست يفتح لهم باب، وناس تانية لأ… هي أسباب بيرتبها ربنا".

وتحدثت عن بداياتها الفنية، حيث شاركت في أعمال درامية ضخمة شكلت انطلاقتها، مثل: "حديث الصباح والمساء"، "أم كلثوم"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، مؤكدة أن هذه التجارب ساهمت في ترسيخ اسمها وبناء خبرتها الفنية منذ وقت مبكر.

واختتمت مروة عبد المنعم حديثها بتأكيد تمسكها بالدراما الصادقة والواقعية، التي تشبه الناس وتعبّر عنهم، قائلة: "الفن الحقيقي هو اللي بيلمس القلوب، لأنه نابع من البيئة نفسها، مش متكلف ولا متغرب عنّا".