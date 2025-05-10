وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد معاناة مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد معاناة مع المرض استمرت لأكثر من شهرين، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في جامع الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

معلومات عن الإعلامي محمد مصطفى شردي

يُذكر أن محمد مصطفى شردي هو برلماني سابق عن حزب الوفد وولد في محافظة بورسعيد. هو نجل الكاتب الصحفي مصطفى شردي، الذي كان أول رئيس تحرير لجريدة الوفد. بالإضافة إلى مسيرته السياسية، شغل شردي عدة مناصب إعلامية حيث قدم برنامج "القاهرة اليوم" مع عمرو أديب، وكان أيضًا رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد ورئيس تحريرها.

برامج قدمها الإعلامي محمد مصطفى شردي

عمل شردي أيضًا في مجال الصحافة وقدم عددًا من البرامج المتميزة مثل برنامج "على الهوا" مع الإعلامية مريم زكي، وكذلك قدم برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة الحياة، كما بدأ شردي مسيرته الإعلامية في عام 2008 مع برنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت، ثم انتقل إلى "90 دقيقة" على قناة المحور، وبعدها عمل في قناة النهار، وفي الوقت الحالي، يقدم برنامج "كل يوم" على شاشة قناة ON، وهو جزء من شبكة قنوات الشركة المتحدة، التي تسعى لتعزيز المحتوى الإعلامي المصري.