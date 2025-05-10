عمرو يوسف حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان عمرو يوسف حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر جمهوره عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم "الدويش"، وذلك بعد طرح الإعلان التشويقي له الذي كشف خلاله عن شخصية درويش التي تدور حولها الأحداث، بالإضافة لفيلم “السلم والثعبان 2”، الذي بدأ تصويره ويتعاون خلاله مع الفنانة أسماء جلال.

تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم درويش

ويظهر عمرو يوسف، في شخصية درويش، كمحتال كاريزمي يتمتع بجاذبية خاصة وسحر لا يُقاوم، ويدور الإعلان حول جملة: لا تدع ابتسامته تخدعك فهي تخفي وراءها عالمًا مليئًا بالتناقضات والأسرار الخفية ويحمل الإعلان التشويقي طابع الفيلم الذي يجمع بين الإثارة والكوميديا، في رحلة تأخذنا إلى أعماق شخصية درويش الغامضة والفريدة، ودرويش ليس بطلًا عاديًا، بل محتال ساحر يُبقي الجميع بمن فيهم الجمهور في حالة تساؤل دائمة: ما الذي يسعى إليه؟ ومع من يقف؟.



تفاصيل فيلم "درويش"



تدور أحداث فيلم درويش حول محتال ذكي يجد نفسه في عالم مليء بالخطر، حيث يواجه الجريمة، الخداع، وحتى الرومانسية في أوقات غير متوقعة مع لمسة من الكوميديا تضيف طابعًا مميزًا للقصة، ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، حيث يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.

أبطال فيلم درويش

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي،ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال وأحمد عبد الوهاب.