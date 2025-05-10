الخميس 15 مايو.. حفل افتتاح مهرجان العودة السينمائي الدولي الفلسطيني بسينما مركز الإبداع

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف سينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، يوم الخميس 15 مايو، حفل افتتاح مهرجان العودة السينمائي الدولي الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان في عدد من الدول العربية والأوروبية في اليوم نفسه.

تفاصيل حفل الافتتاح

ويقام حفل الافتتاح في مصر بالتعاون بين جمعية الفيلم وصندوق التنمية الثقافية، في إطار الدعم الثقافي والتضامن الفني مع الشعب الفلسطيني الأصيل.

أبرز المكرمين في الحفل

ويتضمن الحفل فقرات فنية أبرزها عرض غنائي لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، إلى جانب تكريم نخبة من القائمين على المهرجان من الجانب الفلسطيني، وعدد من الفنانين المصريين البارزين، وعلى رأسهم الفنانة سميحة أيوب، المخرج علي بدرخان، والفنان أحمد ماهر، بصفتهم أعضاء الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان، بالإضافة إلى تكريم شخصيات أخرى ساهمت في دعم القضية الفلسطينية فنيًا وثقافيًا.