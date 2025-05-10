روبي تتألق بإطلالة ناعمة باللون الأبيض وتشعل إنستجرام بعد حفلها في الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم -



أشعلت الفنانة روبي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها المميزة خلال حفلها الأخير في مدينة الإسكندرية، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة من الحفل ظهرت فيها بفستان أبيض قصير أنيق، تميز بتصميم بسيط وناعم أبرز أنوثتها وجمالها المعتاد.

وانهالت التعليقات على منشورها من جمهورها ومتابعيها الذين أثنوا على إطلالتها الجذابة وحضورها الساحر على المسرح.

وعلّقت روبي على الصورة بكلمات مليئة بالحب والامتنان لجمهور الإسكندرية، قائلة: "من قلبي... شكرًا جمهور إسكندرية الجميل!"، وأضافت: "حفلتنا النهاردة كانت من أحلى الحفلات... فعلًا إسكندرية ليها سحر ميتوصفش، شكرًا على الترحيب والحب اللي حسيت بيه النهاردة، أشوفكم تاني على خير".

إطلالة روبي البسيطة والأنيقة، إلى جانب تفاعلها الصادق مع جمهورها، خطفت الأنظار وأكدت مرة أخرى على مكانتها كواحدة من أبرز النجمات المصريات حضورًا على المسرح ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعد هذه الحفلة من أبرز محطات روبي هذا الموسم، حيث شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا حيويًا مع أغانيها، ما جعل الليلة استثنائية بكل المقاييس.

يُذكر أن روبي تواصل نشاطها الفني في عدد من الحفلات والمشاريع، وسط ترقب جمهورها لما ستقدمه من جديد خلال الفترة المقبلة.