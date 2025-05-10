بشرى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على إنستجرام: فستان ساتان بلون النيود وتصميم كورسيه يبرز أنوثتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطفت الفنانة بشرى الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان ناعم من الساتان بلون النيود الفاتح، بتصميم كورسيه جذاب أبرز رشاقتها وأناقتها.

وانهالت التعليقات من متابعيها الذين أشادوا بجمال الإطلالة واختيارها الراقي للأزياء، حيث اختارت فستانًا طويلًا بتصميم بسيط يخلو من التفاصيل المبالغ فيها، ما أضفى على مظهرها لمسة من الفخامة والأنوثة الهادئة.

الفستان جاء بتصميم كورسيه من الأعلى، وهو ما أضاف طابعًا أنثويًا وراقيًا للإطلالة، فيما انسدل القماش الساتان بانسيابية ليوفر لها إطلالة ناعمة ومميزة. واعتمدت بشرى تسريحة شعر ويفي كلاسيكية، مع مكياج سموكي ناعم أبرز ملامحها الجذابة، كما اختارت إكسسوارات بسيطة ضمت عقدًا ماسيًا وساعة يد أنيقة وخاتمًا بارزًا.

ولم تكتفِ بشرى بنشر الصورة فقط، بل أرفقتها بأغنية "Chiquitita" الشهيرة لفرقة ABBA، ما أضفى على المنشور طابعًا ناعمًا وعاطفيًا يتماشى مع رقي الإطلالة.

يُذكر أن بشرى من الفنانات اللاتي يحرصن على الظهور بإطلالات مميزة في كل مناسبة، ودائمًا ما تلفت الأنظار بذوقها الرفيع في اختيار الأزياء سواء في المناسبات الفنية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن هذه الإطلالة الجديدة قد جاءت في إطار استعدادات بشرى لحضور إحدى الفعاليات الفنية أو ربما إعلان لمشروع جديد، وهو ما أثار فضول جمهورها الذي تساءل في التعليقات عن المناسبة التي ارتدت فيها هذا الفستان الأنيق.