صابرين تعود بـ "خانة فاضية" خارج زحام رمضان.. وتنتظر "بنات الباشا" على الشاشة الكبيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة صابرين لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد خانة فاضية نهاية فصل الصيف الجاري، بعد تأجيل عرضه من الموسم الرمضاني الماضي، وقرار صناعه بالرهان على الموسم البديل "الأوف سيزون"، وهو ما اعتبرته صابرين خطوة ذكية نظرًا للإقبال المتزايد على الأعمال التي تُعرض بعيدًا عن زحام رمضان.

المسلسل يضم نخبة من النجوم إلى جانب صابرين، منهم حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، ودنيا المصري، ويخرجه شادي أبو شادي. وتجسد صابرين خلال الأحداث شخصية زوجة مراد مكرم، وأم لطفلين يؤدي دوريهما الطفلان سولي التركي وفؤاد محسن.

وكان آخر ظهور لصابرين على الشاشة في مسلسل إقامة جبرية من إنتاج منصة Watch It، وشاركها البطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، وثراء جبيل، مع ضيف الشرف أحمد حاتم، وقدم العمل حبكة درامية نفسية مشوّقة.

سينمائيًا، تنتظر صابرين عرض فيلم بنات الباشا، والذي تشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، ومريم الخشت، ومن إخراج ماندو العدل، وسيناريو محمد هشام عبية. الفيلم مأخوذ عن رواية نورا ناجي التي تحمل الاسم نفسه، ويعتمد على البطولة النسائية، ويركز على حكايات مجموعة من النساء داخل مركز تجميل، يكشفن من خلاله عن قصص القهر والحب والخيانة والأمل.