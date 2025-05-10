كارول سماحة تتحدى الأحزان: "وصية وليد أن تستمر الحياة".. والمسرحية تُعرض في موعدها

القاهرة - محمد ابراهيم -



في لحظة حزينة ممزوجة بالإصرار، أعلنت الفنانة كارول سماحة المضي قدمًا في عرض مسرحيتها الغنائية "كلو مسموح"، رغم رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى بعد صراع طويل مع المرض.

وعبر حسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت كارول رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن التزامها الأخلاقي والفني تجاه فريق العمل المكون من 70 فنانًا، مشددة على أن استمرار العرض هو تنفيذ لوصية زوجها الراحل الذي آمن بالعمل حتى اللحظة الأخيرة.

وكتبت: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها.. عندي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق العمل.. هيدي كانت وصية وليد، إنو مهما يصير، لازم العمل يكمّل".

ومن المقرر أن تُعرض المسرحية يومي 12 و13 مايو، وتستكمل العروض في 15 و16 و17 من الشهر ذاته على مسرح كازينو لبنان.

وكان المنتج وليد مصطفى قد رحل عن عالمنا بعد معاناة طويلة مع المرض، حاول خلالها تلقي العلاج في عدة دول من بينها الصين، قبل أن يعود إلى مصر حيث وافته المنية. وقد دخلت كارول في حالة من الانهيار أثناء تشييع جثمانه.

ونعت كارول زوجها بكلمات مؤثرة، قائلة:

"لم أرَ في حياتي من آمن بالنضال مثلك يا وليد... خسرت جسدك، لكن روحك ستظل قدوة لي.. حتى نلتقي، حيث لا ألم ولا بكاء ولا فراق".

وفي تصريحات سابقة، تحدثت كارول عن تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة زوجها، وكيف أثّر مرضه على حياتهما، مشيرة إلى أنه كان محبًا للعمل حتى أثناء أصعب فترات المرض، وأنها كانت تخفي عنه متاعبها الخاصة حرصًا على راحته النفسية.