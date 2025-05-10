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دينا فؤاد تحسم الجدل: لم أعتذر عن "فهد البطل" والانفصال عن العوضي كان باتفاق مُسبق

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دينا فؤاد تحسم الجدل: لم أعتذر عن "فهد البطل" والانفصال عن العوضي كان باتفاق مُسبق

القاهرة - محمد ابراهيم -  


حسمت الفنانة دينا فؤاد الجدل المثار حول انسحابها من مسلسل فهد البطل، مؤكدة أن قرار عدم مشاركتها في العمل لم يكن نتيجة اعتذار، بل جاء بعد اتفاق مُسبق مع الفنان أحمد العوضي على الانفصال الفني في موسم رمضان 2025.

وخلال كلمتها في الدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، أوضحت دينا: "محصلش اعتذار عن فهد البطل، لكن من البداية متفقين أنا والعوضي إننا نكتفي بالتعاون اللي كان بينا في عرب السويركي، ونخوض تجارب جديدة منفصلة في رمضان".

وعن أحدث أعمالها، أعربت دينا فؤاد عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا، الذي نافس بقوة وسط زخم دراما رمضان. وقدمت خلاله أداءً مميزًا، حيث أبدعت في تجسيد مشاعر القلق والخوف على طفلها، ونجحت في إبراز شخصية قوية وحاسمة في مشاهد كثيرة.

وشارك في بطولة حكيم باشا نخبة من النجوم، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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