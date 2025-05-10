محمد رمضان يقتحم العالمية: فيلم جديد بميزانية ضخمة ومشاركة تاريخية في كوتشيلا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يعيش النجم محمد رمضان حالة من التألق الفني والانتشار العالمي، حيث يستعد لإطلاق فيلمه الجديد "أسد" قريبًا في دور العرض، في تجربة سينمائية تحمل توقيع إنتاج ضخم وتُعد من أبرز مشاريعه المقبلة على الساحة العربية.

وفي خطوة تؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم الجيل، انضم رمضان إلى قائمة نخبة من النجوم المشاركين في أفلام مدعومة من صندوق BIG Time، تحت رعاية كبرى الكيانات الترفيهية والإعلامية، في مشروع يُعيد تشكيل خريطة السينما العربية بعيون عالمية.

الصندوق يضم كوكبة من نجوم الصف الأول، مثل أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، منى زكي، محمد إمام، وغيرهم، ليأتي انضمام محمد رمضان تأكيدًا على موقعه القوي في طليعة نجوم الشباك.

ولم يكتف رمضان بهذا التوسع عربياً، بل يستعد لمشاركة تاريخية في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة، كأول نجم مصري يشارك في هذا الحدث العالمي، في خطوة تفتح له آفاقًا جديدة على الساحة الدولية.

وكان رمضان قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2025 من خلال برنامج "مدفع رمضان"، بعد أن سجل حضوره القوي في السينما من خلال فيلم "ع الزيرو"، وفي الدراما بمسلسل "جعفر العمدة"، ليؤكد مجددًا أنه لا يكتفي بالنجومية بل يسعى دائمًا للريادة والتجديد.