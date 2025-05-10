نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد تتصدر التريند بعد كشفها قصة حب هندية قصيرة وأسرار فيلم 'نجوم الساحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خطف ظهور الفنانة الشابة مايان السيد أنظار جمهور السوشيال ميديا، بعدما تصدرت تريند جوجل عقب استضافتها مع فريق عمل فيلم "نجوم الساحل" في برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة ON، حيث شاركت في حديث ممتع حول كواليس العمل وتجربتها الشخصية.

كشفت مايان خلال الحلقة عن قصة إعجاب سريعة مرّت بها أثناء زيارتها لسريلانكا، حيث قالت مازحة: "أُعجبت بشاب هندي لكن العلاقة استمرت 10 أيام فقط، لأنه في مومباي وأنا في القاهرة، ولما فاتحت أهلي قالولي لأ.. وقالولي هتزهقي"، مشيرة بطريقة ساخرة إلى معاناة أهلها مع شخصيتها العاطفية.

كما عبّرت مايان عن سعادتها بالانتماء لجيل جديد من النجوم الشباب، مؤكدة أنها فخورة بالعمل مع مجموعة من المواهب الصاعدة، وأضافت: "السينما بالنسبالي شغف كبير، ومتحمسة نقدم حاجة جديدة في الشاشات الكبيرة زى ما عملنا في التليفزيون".

يُعرض فيلم "نجوم الساحل" حاليًا ضمن موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويضم نخبة من النجوم الشباب، أبرزهم أحمد داش، علي صبحي، ومالك عماد، والعمل من تأليف محمد جلال، إخراج رؤوف السيد، وشارك في كتابة السيناريو كريم يوسف.